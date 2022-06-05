صدمة كبيرة في العراق.. وفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق نتيجة تعرضه لاعتداء

نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق المتوج بكأس آسيا 2007 حيدر عبد الرزاق الذي توفي فجر الاحد في مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد، متأثراً باصابة بليغة بالرأس نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين الاسبوع الماضي.

وأفاد الاتحاد العراقي في بيان "يتقدم الاتحاد بأحر التعازي والمواساة للوسط الرياضي لوفاة لاعب منتخباتنا الوطنية السابق حيدر عبد الرزاق الذي يُعد من اللاعبين الذين قدموا الكثير للكرة العراقية".

ولم يتضمن بيان النعي أي تفاصيل عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها عبد الرزاق ما أدى لاصابته بكسر في الجمجمة وبنزيف داخلي.

ووفقاً لمقطع فيديو نشر على تويتر، شيع عدد من الرياضيين والإعلاميين جثمان الكابتن حيدر عبد الرزاق في مستشفى الجملة العصبية ببغداد حيث توفي .

بدأ عبد الرزاق (39 عاماً) مشواره مع الطلبة، احد ابرز أندية العاصمة الأربعة، نهاية التسعينيات ومثل المنتخب العراقي اول مرة عام 2001 وتوج معه بكأس آسيا 2007، بعدما أحرز قبلها مع المنتخب الأولمبي المركز الرابع في أولمبياد أثينا 2004 بقياد المدرب الوطني عدنان حمد.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الاحد بشكل لافت خبر وفاة المدافع الدولي السابق، وسط اشادة كبيرة بدوره الكبير وعطائه سواء مع فريقه السابق الطلبة او مع المنتخبات العراقية.

وعم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وغبر مدونون عراقيون عن غضبهم لتعرض لاعب معروف لاعتداء غادر.

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وفي وقت سابق، نشرت وزارة الشباب والرياضة العراقية على موقعها الرسمي صورة لزيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للراحل عبد الرزاق في المستشفى قبل وفاته.

ودافع عبد الرزاق عن ألوان الطلبة على ثلاث فترات، ومر خلال مسيرته بالانصار والأهلي صيدا اللبنانيين والأهلي القطري والاتحاد السوري، فيما لعب محلياً أيضاً مع دهوك والزوراء والكرخ والسليمانية الذي أنهى في صفوفه مشواره الكروي عام 2014.