لاعبة التنس التونسية جابر تتقدم إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي

ارتقت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي إيه" لكرة المضرب، بعد تقدمها الإثنين إلى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان غاروس التي دخلتها كمرشحة قوية للمنافسة على اللقب.

بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على الكأس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.

إلا أنها خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول على يد البولندية ماغدا لينيت بخسارتها بثلاث مجموعات. ورغم هذه الانتكاسة، تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الأوليات من أدوار مبكرة، أبرزهن بطلة الموسم الماضي التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي خسرت وصافة التصنيف وتراجعت 12 مركزًا إلى المرتبة 14 بسبب النقاط التي خسرتها جرّاء خروجها من الدور الأول أيضًا.

وكانت جابر (27 عامًا) قد ارتقت منتصف الشهر الفائت إلى المركز السادس الذي كان أيضًا الأعلى في مسيرتها بعد أن أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم.

وواصلت شفيونتيك التحليق خارج السرب ووسّعت الفارق إلى أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، الوصيفة الجديدة الإستونية أنيت كونتافيت التي تقدمت ثلاثة مراكز رغم خروجها افتتاحًا في العاصمة الفرنسية.

للمرة الأولى في العصر الحديث للعبة (أي منذ 1968)، بقيت مصنفة واحدة من العشر الأوليات في الدور الرابع في رولان غاروس، ما مهّد الطريق أمام شفيونتيك للتتويج بلقبها الثاني الكبير بعد لقبها الأول في باريس أيضًا عام 2020.

ورفعت ابن الـ21 عامًا ألقابها إلى ستة هذا العام إثر سلسلة من 35 انتصارًا تواليًا، عادلت بها تلك التي حققتها اللاعبة الأمريكية فينوس وليامس في العام 2000، الأطول في الألفية الثالثة.

واقتربت الأمريكية اليافعة كوكو غوف (18 عامًا)، وصيفة شفيونتيك السبت، من العشر الأوليات وتقدمت 10 مراكز إلى المرتبة 13 في أفضل تصنيف خلال مسيرتها، بعد بلوغها أول نهائي كبير في مسيرتها، لتكون أصغر لاعبة بين المصنفات المئة الأوليات.

نادال رابعاً

لدى الرجال، تقدم الإسباني رافاييل نادال إلى المركز الرابع بعد أن عزز ابن الـ36 عاماً رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان غاروس والألقاب الكبرى، بتحقيقه الأحد الكأس الرابعة عشرة في باريس والـ22 في الـ"غراند سلام".

وبعد سقوطه في ربع النهائي ضد نادال وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الصدارة لكنه سيخسرها الأسبوع المقبل لصالح الروسي دانييل مدفيديف ويتراجع إلى المركز الثالث خلف الألماني ألكسندر زفيريف الذي كشف أنه يعاني على الأرجح من تمزق في "العديد" من أربطة الكاحل بعد الإصابة التي منعته الجمعة من إكمال مباراته ضد نادال في نصف نهائي رولان غاروس.

وتقدم كاسبر رود إلى المركز السادس الأعلى في مسيرته بعد أن أصبح أول لاعب نرويجي يبلغ نهائي بطولة كبرى في التاريخ قبل أن يسقط أمام أستاذه ومثاله الأعلى نادال الذي تأسس ابن الـ23 عاماً في أكاديميته.

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8770 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8160

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7795

4- الإسباني رافاييل نادال 7525 (+1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6100 (-1)

6- النرويجي كاسبر رود 5050 (+2)

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 5005 (-1)

8- الروسي أندري روبليف 4260 (-1)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3955

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3850

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8631 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 (+3)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4245 (+1)

4- التونسية أنس جابر 4150 (+2)

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4016 (-2)

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3966 (+1)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3678 (+3)

8- الأمريكية جيسيكا بيغولا 3255 (+3)

9- الأمريكية دانيال كولينز 3255

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3060