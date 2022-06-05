بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة في أوكرانيا.. ومزيد من المساعدات العسكرية الأوروبية لكييف

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة في أوكرانيا.. ومزيد من المساعدات العسكرية الأوروبية لكييفمحادثة
تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ101، وقد هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وأفاد كليتشكو عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة".
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في خطاب ليلي إن القصف الروسي دمر كنيسة خشبية في دير أرثوذكسي شهير في منطقة دونيتسك شرق البلاد، ويعد من أشهر الأديرة الأرثوذكسية، وأضاف زيلينسكي أن روسيا دمرت 113 كنيسة في الحرب الشاملة على أوكرانيا. من ناحيتها تركز روسيا هجومها على منطقة دونباس وتأمل في بسط سيطرتها عليها بشكل كامل وسط حديث غربي عن حرب استنزاف طويلة الأمد تجري رحاها في أوكرانيا.
الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه الـ10... آخر التطورات
أبرز التصعيد الميداني في الغزو الروسي لأوكرانيا وتفاصيل استهداف بنى تحتية وقصف في محيط العاصمة كييف
شنّت القوات الروسية ضربات عدة استهدفت فجرا بنى تحتية للسكك الحديد في كييف، هي الأولى منذ نهاية نيسان/أبريل، وفق مسؤولين أوكرانيين.
وتحدّث رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي" في جنوب شرق العاصمة، من دون تحديد ماهية المواقع المستهدفة.
وأفاد مراسلون ميدانيون لوكالة فرانس برس بأن الجيش أقام ممرا آمنا في محيط بنى تحتية للسكك الحديد مانعا الوصول إليها.
وقالوا إن الواجهات الزجاجية لمبنى مؤلف من عشرة طوابق تحطّمت بالكامل، ونحو التاسعة (06,00 ت غ) تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت فيه.
وأفادت معلومات أولية بأن "لا ضحايا" من جراء الانفجارات، وقال رئيس بلدية كييف إن جريحا نقل إلى المستشفى.
من جهته أعلن عضو مجلس الإشراف على شركة السكك الحديد الأوكرانية "أوكرزاليزنيتشا" ومستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أن "الضربات استهدفت البنى التحتية" للشركة.
وبحسب قوات سلاح الجو الأوكرانية أطلقت قاذفات روسية من نوع تو-95 متمركزة في بحر قزوين فجرا صواريخ كروز باتجاه كييف تم تدمير أحدها.
من جهتها أعلنت شركة "إنرغواتوم" الأوكرانية التي تتولى إدارة المحطات النووية في البلاد أن صاروخا "حلّق على علو منخفض للغاية فوق محطة بيفدينو-أوكرايينسكا" في منطقة ميكولاييف (جنوب)، منددا بـ"إرهاب نووي".
وأضاف المصدر أن "هذا الصاروخ أُطلق على الأرجح باتجاه كييف".
وجاء في منشور لهيئة أركان الجيش الأوكراني على فيسبوك أن "المعتدي يواصل إطلاق الصواريخ وشن الضربات الجوية على بنى تحتية عسكرية ومدنية في بلادنا، خصوصا في كييف".
وكانت روسيا قد صرفت تركيزها عن كييف في نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل، لكنها عادت وقصفت المدينة في 28 نيسان/أبريل خلال زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلن حينها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط "خمسة صواريخ" في كييف.
وليل السبت الأحد دوّت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مدن أوكرانية عدة.
مصادر: رئيس وزراء اليابان يبحث حضور قمة الأطلسي في مدريد
قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس حضور قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو حزيران لتعزيز التنسيق مع الغرب بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ستمثل هذه الخطوة موقفا عدائيا غير معتاد لزعيم ياباني على الرغم من أن كيشيدا أدان روسيا مرارا بسبب ما وصفها بأنها "جريمة حرب" ضد أوكرانيا.
ووصفت موسكو تحركها في أوكرانيا بأنه عملية خاصة.
في الماضي، التزم الزعماء اليابانيون الحذر في علاقاتهم مع روسيا في ظل نزاعات إقليمية مستمرة منذ عقود بين البلدين.
وقال متحدث باسم الحكومة إن المسؤولين لن يتمكنوا من التعليق على الأمر الذي أوردته وكالة كيودو للأنباء لأول مرة يوم السبت.
تنعقد قمة حلف الأطلسي يومي 29 و30 يونيو حزيران في العاصمة الإسبانية مدريد. ومن المحتمل أن يتداخل موعدها مع حملة الانتخابات اليابانية المقررة في 10 يوليو تموز.
ذكرت وكالة كيودو نقلا عن مصادر حكومية أن كيشيدا سيتخذ قرارا نهائيا في وقت لاحق، مع مراعاة الوضع السياسي قبل انتخابات مجلس الشيوخ.
ودعا الحلف اليابان لحضور القمة، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية كشركاء له في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
بوتين: قوات الدفاع الجوي الروسية تكسر الأسلحة الأوكرانية كثمار الجوز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتطف موجز أذيع يوم السبت من مقابلة إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت العشرات من الأسلحة الأوكرانية وإنها "تهشمها مثل ثمار البندق".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، التي كانت أول وسيلة إعلام تنشر مقتطفا من المقابلة، عن بوتين قوله ردا على سؤال عن الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا إن روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة وإنها بالفعل دمرت عشرات من قطع الأسلحة الأمريكية.
لكن المقطع المقتطف من المقابلة التي ستذاع كاملة يوم الأحد أوضح أن بوتين كان يرد في حقيقة الأمر على سؤال مختلف لم يظهر مع المقطع.
وقال بوتين "أنظمة دفاعنا الجوي تهشمها (الأسلحة الأوكرانية) مثل ثمار البندق".
ورغم أن نوع الأسلحة الفعلي المشار إليه غير واضح فإن روسيا تقول إنها دمرت الطائرات والصواريخ التي استخدمتها أوكرانيا في العمليات
روسيا تقول إنها دمرت دبابات في كييف حصلت عليها أوكرانيا من دول أوروبية
أعلنت روسيا أنها دمرت مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا في الضربات الجوية التي استهدفت كييف الأحد وكانت الأولى منذ أسابيع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إن "صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز تي-72 قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى كانت في الحظائر".
وزير المالية الفرنسي: نجري محادثات مع الإمارات لتعويض إمدادات النفط الروسية
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الأحد إن فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.
وقال لومير لراديو أوروبا 1 "هناك مناقشات مع الإمارات. علينا إيجاد بديل للنفط الروسي.
صحيفة: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات
ذكرت صحيفة الباييس يوم الأحد نقلا عن مصادر حكومية أن إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز ليوبارد في تكثيف لدعمها العسكري إلى كييف.
كما ستقدم إسبانيا أيضا التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات. وسيتم هذا التدريب في لاتفيا التي نشر فيها الجيش الإسباني 500 جندي في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.
ووفقا للمصادر التي استندت لها الصحيفة، يمكن أن تتم مرحلة ثانية من التدريب داخل إسبانيا.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسبانية تضع اللمسات النهائية على شحنة إلى كييف من صواريخ مضادة للطائرات من طراز (شوراد آسبايد)، بعد أن استبدلها الجيش الإسباني بأنظمة أكثر تطورا.
وقدمت إسبانيا حتى الآن لأوكرانيا ذخيرة ومعدات لحماية الأفراد وأسلحة خفيفة.
وقالت المصادر للصحيفة إن عرض زيادة الدعم طُرح لدى زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لأوكرانيا ولقائه رئيسها فلوديمير زيلينسكي في 21 أبريل نيسان لكن التأخير في التنفيذ جاء بسبب تعقيد العملية.
بوتين يهدد ويتوعد بضرب أهداف جديدة في أوكرانيا
ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الغرب من أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بصواريخ مداها أطول.
ونقلت الوكالة عن بوتين قوله في مقابلة مع محطة روسيا-1 التلفزيونية الرسمية إنه في حال تقديم مثل هذه الصواريخ "سنقصف تلك الأهداف التي لم نبدأ في ضربها بعد".
ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. وقال بوتين إن "الضجة" المتعلقة بتزويد أوكرانيا بأسلحة غربية الغرض منها هو إطالة أمد الصراع.
وتسعى أوكرانيا للحصول على أنظمة صواريخ متعددة الراجمات مثل إم270 وإم142 هيمارس لضرب القوات ومستودعات الأسلحة الواقعة خلف خطوط القوات الروسية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ هيمارس عالية الدقة بعد أن تلقى تطمينات من كييف إنها لن تستخدمها في ضرب أهداف داخل روسيا.
وعلى الرغم من أن مسؤولين روسا حذروا من أن قرارا أمريكيا بتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متقدمة قد يؤدي لتصعيد الصراع، قال بوتين إنه لن يسفر عن تغييرات جذرية في أرض المعركة.
وتابع قائلا "ندرك أن تقديم الولايات المتحدة ودول أخرى (لأنظمة صواريخ متقدمة) يهدف إلى تعويض خسائر العتاد في هذا الجيش... هذا ليس أمرا جديدا. لا يغير أي شيء في جوهر الأمر".
وفي مقتطف من ذات المقابلة التي تم بثها يوم السبت، تفاخر بوتين بأن القوات الروسية التي تستخدم مضادات للطائرات أسقطت عشرات المقاتلات الأوكرانية "بسهولة بالغة"
شركة الطاقة الأوكرانية: صاروخ روسي يحلق على مستوى "منخفض للغاية" فوق منشأة نووية
قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرجواتوم إن صاروخ كروز روسيا حلق على مستوى "منخفض للغاية" صباح يوم الأحد فوق محطة طاقة نووية كبرى.
وأضافت الشركة التي تشغل محطة بيفدينوكراينسكا، التي تسمى أيضا محطة جنوب أوكرانيا النووية، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام "من المحتمل أن يكون هذا هو الصاروخ الذي أطلق في اتجاه كييف".
وهزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.
وتعد بيفدينوكراينسكا ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا وتقع بالقرب من منطقة ميكولايف على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوبي كييف
القوات الأوكرانية تحاول استعادة "السيطرة التامة" على سيفيرودونيتسك (رئيس البلدية)
اعلن اولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، أن القوات الاوكرانية تحاول "استعادة السيطرة التامة" على المدينة.
وقال ستريوك في مقابلة متلفزة بثت على حساب تلغرام الرسمي الإقليمي إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات" و"تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) وقسمتها الى اثنين. لكن عسكريينا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة" على المدينة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الوحدات العسكرية الاوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك بعدما "تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك" نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة.
واوضح ستريوك أن "الوضع بالغ الصعوبة. نبذل ما في وسعنا لصد العدو عن المدينة. معارك الشوارع مستمرة في موازاة قصف مدفعي منتظم".
واضاف أن "قواتنا المسلحة واثقة بأنها ستنجح" في استعادة السيطرة على المدينة.
من جهتها، أوردت هيئة أركان الجيش الاوكراني مساء السبت أن "المعارك متواصلة للسيطرة التامة على سيفيرودونيتسك"، من دون مزيد من التفاصيل.
والهدف المعلن للقوات الروسية هو السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام
بريطانيا: أوكرانيا تشن هجوما مضادا على مدينة سيفيرودنيتسك
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في مدينة سيفيرودونيتسك التي تشهد هجوما عنيفا من القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر أن هذه الخطوة ستضعف على الأرجح الزخم الذي اكتسبته القوات الروسية في السابق من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية "استخدام قوات مشاة عميلة في عمليات تطهير المناطق الحضرية هو تكتيك روسي لوحظ سابقا في سوريا، حيث استخدمت روسيا الفيلق الخامس للجيش السوري لمهاجمة المناطق الحضرية"، مضيفة أن هذا النهج يشير على الأرجح إلى الرغبة في الحد من الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية النظامية.