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أوكرانيا

مسؤولون أوكرانيون: تفش محتمل لمرض الكوليرا في ماريوبول الخاضعة للسيطرة الروسية

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بقلم:  يورونيوز
السكان يملؤون زجاجات بمياه الشرب في ماريوبول، شرق أوكرانيا، الخميس 12 مايو 2022
السكان يملؤون زجاجات بمياه الشرب في ماريوبول، شرق أوكرانيا، الخميس 12 مايو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت السلطات الأوكرانية إن المسؤولين الروس في ماريوبول المحتلة فرضوا حجراً صحياً على المدينة الساحلية الجنوبية، بسبب تفشٍّ محتمل للكوليرا.

وصرح بترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، للتلفزيون الأوكراني، بأن المدينة تستعد لوباء حيث تتراكم الجثث والقمامة فيها.

أندريوشينكو، الذي غادر المدينة في وقت مبكر من الحرب، استشهد بمصادره التي لا تزال في المدينة ، قائلاً: "كلمة (الكوليرا) تسمع بشكل متزايد في المدينة بين المسؤولين المحليين والمشرفين عليهم، ما يدفع بالقول إن الوباء قد بدأ بالفعل ينتشر إلى حد ما".

وقال أندريوشينكو إنهم كانوا على علم بحالات معزولة في ماريوبول، حيث دمرت الغارات الجوية الروسية معظم البنية التحتية.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت أن وزارة الصحة الأوكرانية حذرت من أن عمليات الدفن الجماعي وضعف الوصول إلى المياه النظيفة تخلق خطر الإصابة بالكوليرا في ماريوبول.

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وبدأت الوزارة في الإبلاغ عن حالات الكوليرا المشتبه بها في المنطقة في 1 حزيران/يونيو، حسبما ذكرت الصحيفة.

المصادر الإضافية • صحيفة الغارديان