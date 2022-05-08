شاهد: إجلاء الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال والمسنين من مجمع الصلب في ماريوبول

قالت الحكومة الأوكرانية يوم السبت إن جميع المدنيين من النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، على الرغم من إعلان الجيش الأوكراني استمرار الهجوم الروسي على المصنع.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت استكمال عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال.

وصار مصنع الصلب الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، رمزا لمقاومة محاولات روسيا الأوسع للسيطرة على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع.

وتحت وطأة القصف المكثف، حوصر المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض الموقع، دون ما يكفيهم من الطعام والماء والدواء.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جهود الإجلاء ستركز الان على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع آزوفستال للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول وذلك بعد أن تم نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن.

تعهد مقاتلو المقاومة الأوكرانية في المصنع بعدم الاستسلام وتسعى القوات الروسية لإعلان النصر في المعركة الطويلة للسيطرة على المصنع المترامي الأطراف قبل الاحتفالات بيوم النصر يوم الاثنين في موسكو والتي تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.