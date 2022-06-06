فيديو: مدمرة أمريكية ترسو في ميناء بولندي تحضيراً لتدريبات عسكرية ضخمة يجريها الناتو

رست المدمرة الأمريكية "غرافلي" في ميناء مدينة غدينيا البولندية الأحد للمشاركة في مناورات "بالتوبس-2022" (البلطيق) التي تنظمها قوات حلف شمال الأطلسي.

وستجرى المناورات لمدة خمسة أيام، وهي تختبر القدرات القتالية الدفاعية للجيوش المشاركة في الحلف. وإلى جانب المناورات العسكرية البحرية، يجري الحلف أيضاً تدريبات برية في السويد وبولندا وألمانيا ودول البلطيق.

يشارك في هذه التدريبات أكثر من 7000 جندي من مختلف وحدات القوات المسلحة، وتعد أكبر بنحو 30 بالمئة من تلك التي أجريت العام الماضي حيث تشارك فيها 45 سفينة و76 طائرة من 16 دولة (14 عضواً في الناتو واثنان من الحليفين المقربين فنلندا والسويد).