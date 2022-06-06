Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم

فيديو: مدمرة أمريكية ترسو في ميناء بولندي تحضيراً لتدريبات عسكرية ضخمة يجريها الناتو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
في هذه الصورة التي قدمتها القوات المسلحة السويدية يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، تقوم القوات بدوريات جوية وبحرية في منطقة بحر البلطيق
في هذه الصورة التي قدمتها القوات المسلحة السويدية يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، تقوم القوات بدوريات جوية وبحرية في منطقة بحر البلطيق   -   حقوق النشر  Antonia Sehlstedt/Swedish Armed Forces/TT via AP, File

رست المدمرة الأمريكية "غرافلي" في ميناء مدينة غدينيا البولندية الأحد للمشاركة في مناورات "بالتوبس-2022" (البلطيق) التي تنظمها قوات حلف شمال الأطلسي. 

وستجرى المناورات لمدة خمسة أيام، وهي تختبر القدرات القتالية الدفاعية للجيوش المشاركة في الحلف. وإلى جانب المناورات العسكرية البحرية، يجري الحلف أيضاً تدريبات برية في السويد وبولندا وألمانيا ودول البلطيق.

يشارك في هذه التدريبات أكثر من 7000 جندي من مختلف وحدات القوات المسلحة، وتعد أكبر بنحو 30 بالمئة من تلك التي أجريت العام الماضي حيث تشارك فيها 45 سفينة و76 طائرة من 16 دولة (14 عضواً في الناتو واثنان من الحليفين المقربين فنلندا والسويد).

المصادر الإضافية • أ ب