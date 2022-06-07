شاهد: القوات الخاصة ل25 دولة في مسابقة "المحارب" بالأردن

تشارك قوات العمليات الخاصة التابعة لجيوش 25 دولة حول العالم في النسخة الثانية عشرة من مسابقة المحارب للقوات الخاصة في الأردن.

وتجرى المسابقات في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) في ضواحي العاصمة الأردنية عمان.

وتجمع المسابقة الفرق عسكرية الخاصة لاختبار قدرتهم على تنفيذ المهام الأكثر صعوبة التي قد يواجهونها خلال عملهم وتستمر لمدة سبعة أيام.

وقال المقدم ناصر عربيات، مدير عمليات مسابقة المحارب، إن إقبال الدول على المشاركة كان كبيراً هذا العام لدرجة إغلاق باب التسجيل مبكراً "بسبب الوصول إلى الحد الأقصى لعدد من المشاركين وهو 40 فريقاً من 25 دولة بما فيها أربع دول تشارك للمرة الأولى".

وأسست الأردن المسابقة سنة 2009 وتستضيفها سنوياً مذّاك، وتهدف إلى تعزيز الممارسات والتكنولوجيا والأجهزة من خلال المنافسات العسكرية وعرض العتاد والأسلحة والعروض التوضيحية الحية من قبل تجار الأسلحة التجزئة الدوليين.