English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الاردن

شاهد: القوات الخاصة ل25 دولة في مسابقة "المحارب" بالأردن

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة   -   حقوق النشر  AFP

تشارك قوات العمليات الخاصة التابعة لجيوش 25 دولة حول العالم في النسخة الثانية عشرة من مسابقة المحارب للقوات الخاصة في الأردن.

وتجرى المسابقات في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) في ضواحي العاصمة الأردنية عمان.

وتجمع المسابقة الفرق عسكرية الخاصة لاختبار قدرتهم على تنفيذ المهام الأكثر صعوبة التي قد يواجهونها خلال عملهم وتستمر لمدة سبعة أيام.

وقال المقدم ناصر عربيات، مدير عمليات مسابقة المحارب، إن إقبال الدول على المشاركة كان كبيراً هذا العام لدرجة إغلاق باب التسجيل مبكراً "بسبب الوصول إلى الحد الأقصى لعدد من المشاركين وهو 40 فريقاً من 25 دولة بما فيها أربع دول تشارك للمرة الأولى".

وأسست الأردن المسابقة سنة 2009 وتستضيفها سنوياً مذّاك، وتهدف إلى تعزيز الممارسات والتكنولوجيا والأجهزة من خلال المنافسات العسكرية وعرض العتاد والأسلحة والعروض التوضيحية الحية من قبل تجار الأسلحة التجزئة الدوليين.