شاهد: العثور على حطام سفينة سان خوسيه جاليون الأسطورية المختفية منذ ثلاثة قرون في كولومبيا

وأخيرا حل اللغز... تمكن الباحثون من العثور على حطام سفينة سان خوسيه جاليون الأسطورية. وأظهرت لقطات مصورة حطام السفينة الأسطورية التي غرقت تحت الماء منذ ثلاثة قرون. يُعتقد أن السفينة كانت تحمل ثروات قدرت قيمتها بمليارات الدولارات. تم اكتشاف حطام السفينة باستخدام مركبة مراقبة تعمل عن بُعد. وظهرت في الصور مدافع السفينة مغطاة بالطين إلى جانب بعض الأواني الفخمة والقطع الذهبية.