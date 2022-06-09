العراق يهدد تركيا وإيران بقطع العلاقات التجارية بسبب إنخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات

هدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا وإيران، بسبب قطعهما المياه عن العراق، ما أدى إلى انخفاض كبير بمنسوب المياه في نهري دجلة والفرات.

وقال حاكم الزاملي إن البرلمان العراقي ربما لن يكون أمامه حل آخر للرد به على الجارتين سوى تشريع قانون لتجريم التعاملات التجارية معهما، وأضاف "لا نريد ان نُجبر في مجلس النواب على اصدار قانون يجرم التجارة والتبادل الاقتصادي مع تركيا وإيران".

نائب رئيس البرلمان أكد أن إيران غيرت مسار أربعة أنهر كانت تصب من أراضيها باتجاه العراق، ليكون حجم المياه الواصلة صفر، أما تركيا فتطلق 20 بالمئة فقط من المياه ليس حبا بالعراق، وإنما من أجل إنتاج الكهرباء عبر سد إليسو.

كما انتقد الزاملي وزارة الخارجية العراقية حيث قال " ليس من المعقول أن الوزارة لم تعين لغاية الأن سفيرا للعراق في تركيا، مكتفية بوضع قائم بالأعمال" وأضاف " أن الخارجية العراقية الغت لجنة المياه في السفارة وهي اللجنة الأهم".

يفوق حجم الميزان التجاري العراقي مع تركيا العشرين مليار دولا سنويا، ومع إيران 16 مليار سنويا، فيما يكتفي العراق بالاستيراد ولا يصدر أي مواد لهاتين الدولتين.

نسبة المياه في العراق انخفضت بحدود 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بحسب وزير الموارد المائية العراقية مهدي رشيد.