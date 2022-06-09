السعودية تقسم عالم الغولف وتحدث انشقاقا بأعرق هيئة للعبة بسبب بطولة "لايف غولف" الجديدة

تُحدث بطولة "لايف غولف" LIV Golf التي تحتضنها العاصمة البريطانية اليوم الخميس، جدلا حادا وانقساما كبيرا بين لاعبي الغولف المحترفين وجمعية الغولف للمحترفين الأمريكية (PGA Tour) وذلك بسبب رغبة أسماء كبيرة في اللعبة بالمشاركة في البطولة التي تمولها السعودية رغم عدم موافقة "بي جي إي تور" لذلك.

انقسام وجدل

وقبل اقتراب موعد البطولة بأسابيع أعلن نجوم كبار عن انسحابهم من جمعية "بي جي إي تور" بسبب القيود التي تفرضها على اللاعبين الراغبين في المشاركة في بطولة "لايف غولف" التي باتت "بي جي إي تور" تعتبرها بمثابة بطولة موازية لبطولاتها، حيث أنها تنظم في نفس توقيت بطولة "أر بي سي" المفتوحة بكندا وقبل أسبوع فقط عن انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وكانت النقطة التي ثار حولها الجدل هي التمويل الذي تحظى به هذه البطولة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجلس إداراته، ما أدى إلى انقسام بين من يرفض المشاركة في"لايف غولف" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة واتهام ولي العهد السعودي بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وبين من يبرر مشاركته في البطولة بأنها "ستقدم الكثير من الخير للعبة " وفق لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون الفائز بست بطولات كبرى في تاريخه.

فيل ميكلسون الفائز بست بطولات كبرى أحد أبرز الأسماء المشاركة في بطولة "لايف غولف" AP

وكان ميلكسون الذي قرر المشاركة في "لايف غولف قد صرح بأنه لا "يتغاظى عن خروقات حقوق الإنسان أبدا" مضيفا أنه يدرك "ما حدث لجمال خاشقجي وأعتقد أن الأمر مريع" وذلك في تصريح أدلى به للصحفيين يوم الأربعاء خلال تواجده ببريطانيا وأضاف أنه محتمس من أجل المشاركة البطولة.

انسحاب أسماء كبيرة من "بي جي إي" من أجل "لايف غولف"

و إلى جانب فيل ميكلسون يشارك 17 لاعبا مصنفا من بين أفضل 100 لاعب غولف على الصعيد العالمي في الحدث الافتتاحي للبطولة بلندن من بينهم المصنف الأول سابقا الأمريكي داستن جونسون الذي أعلن انسحابه من عضوية جمعية "بي جي إي" التي تمنع لاعبيها من المشاركة في بطولات منافسة.

وفي بيان للاعب قال "لقد استقلت من "بي جي إي تور" سألعب هنا الآن (لايف غولف) هذه هي الخطة…لقد كان قرارا صعبا، أنا فخور بأن أقول إنني لعبت ومثلت بلدي، آمل أن تسنح لي الفرصة للقيام بذلك مرة أخرى، أنا لا أضع القواعد، لكن كل الأشياء قابلة للتغيير".

داستن جونسون في أول ظهور له ببطولة "لايف غولف"بعد إعلان انسحابه من عضوية "بي جي إي تور" AP

وعلى نفس المنوال أعلن المصنف الـ 33 عالميا الأمريكي كيفن نا انسحابه من "بي جي إي تور" التي لعب في بطولاتها على مدار 19 عاما قائلا "كان هذا قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي. آمل أن يستمر المشجعون في دعمي أينما اخترت اللعب".

و بالإضافة لجونسون ونا أعلن كل من الفائز ببطولة الغولف المفتوحة عام 2010 الإفريقي الجنوبي لويس أوستويزن والألماني مارتن كايمر (المصنف الأول عالميا سابقا) المشاركة في "لايف غولف" وقد تتسع القائمة لاحقا لتشمل أسماء أخرى.

وفي الوقت الذي لم تعلق أو تنشر جمعية "بي جي إي تور" أي بيان عبر موقعها الرسمي أو حسابها في تويتر، ذكرت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنظوي تحت غطاء "بي جي إي تور" عبر تويتر أنها ستسمح بمشاركة اللاعبين في منافسات بطولة سنة 2022 الأسبوع القادم بمن فيهم أولئك الذين أعلنوا انسحابهم من جمعية "بي جي إي تور".

ويبدو أن "لايف غولف" قجد استطاعت استقطاب كبار النجوم في اللعبة من أجل المشاركة في بطولاتها وبحسب تقارير فقد عُرض على داستن جونسون (37 عاما) أكثر من 100 مليون دولار أمريكي للانضمام إلى الدوري الجديد وهو الذي بلغت مداخيله 74 مليون دولار منذ بداية مشاركته في بطولات "بي جي إي تور"، وهو صاحب ثالث أعلى دخل في لعبة الغولف بعد كل من تايغر وودز و فيل ميكلسون.

إقحام السياسة

خيار محترفي الغولف بالمشاركة في بطولة "لايف غولف" قوبلت بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وهيئات وشخصيات رياضية وإعلامية خاصة في الداخل الأمريكي والتي اتهمت محترفي الغولف بالتطبيع من النظام السعودي من أجل تلميع صورته في الخارج والتسويق المجاني للمملكة على حساب حقوق الإنسان والمرأة والحريات الفردية المنتهكة من قبل الرياض.

هذه الإنتقادات أقحمت اللاعبين في سجال كبير مع الإعلام والجمهور من أجل تبرير قراراتهم وإبداء موقفهم من البطولة وتمويلها وحتى موقفهم من النظام السعودي.

وبات الحديث عن السياسية وسجل حقوق الإنسان في الممكلة السعودية وضلوع ولي العهد السعودي في قتل جمال خاشقجي نقاط لا يمكن تجنبها في المؤتمرات الصحفية.

وقال لاعب الغولف الإرلندي غرايم ماكدويل والحائز على بطولة الولاات المتحدة المفتوحة في مؤتمر صحفي " لسنا سياسيين للأسف.. نحن محترفو غولف، إذا أرادت السعودية استخدام لعبة الغولف كطريقة للوصول إلى ما تريد الوصول إليه، ولديها الوسائل لذلك.. أعتقد أننا فخورون لمساعدتها في هذه الرحلة باستخدام اللعبة والقدرات التي نملكها...".

لسنا سياسيين للأسف.. نحن محترفو غولف، إذا أرادت السعودية استخدام لعبة الغولف كطريقة للوصول إلى ما تريد الوصول إليه، ولديها الوسائل لذلك.. فأننا فخورون بمساعدتها في هذه الرحلة.. غرايم ماكدويل لاعب غولف إرلندي

وقوبلت تصريحات ماكدويل بانتقادات لاذعة من قبل جمهور الغولف حيث علقت صفحة "نو لايين أب" التي تهتم بأخبار اللعبة على هذه التصريحات بالقول "ماكدويل يشرح غسيل الأموال الرياضي في 76 ثانية... يقول "لسنا سياسيين" في حين يسعده الأمر بأن يكون بيدقا في لعبة السياسية..الأامر كل يتعلق بالمال..".

من جانبه علق المصنف الأول سابقا والفائز بخمس بطولات في "بي جي أي تور" جاستين توماس بالقول إنه "فكر كثيرا" في الإنشقاقات التي حصلت في الآونة الأخيرة، "...لكل الحق في فعل ما يريد إذا أرادوا البقاء فلهم ذلك و إن قرروا الرحيل فلهم ذلك.. أنا مستاء مما يحصل ..لكن هذه القررات تخصهم..".

واختتم حديثه بالقول "ستضل "بي جي إي تور" أفضل مكان في العالم لممارسة الغولف".

"جاستين توماس أحد أبرز الأسماء التي رفضت المشاركة في بطولة "لايف غولف AP

هل تسحب "لايف الغولف" البساط من تحت "بي جي إي تور"

تعتبر "بي جي أي تور" التي تأسست عام 1968 بعد انفصالها عن الجمعية الأم "بي جي أي" أعرق هيئة لرياضة الغولف والراعي والمنظم لأغلب بطولات الغولف للرجال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كما أنها تنظم بطولات في أمريكا اللاتينية والصين ولها نسخة أوروبية تحمل اسم "بي جي إي يوروب"

ويمكن للاعبي الغولف المحترفين الحصول على عضوية قد تصل إلى "مدى الحياة" في حال تحقيقهم لإنجازات قياسية و تمكنهم العضوية من المشاركة في مختلف البطولات السنوية التي تنظمها "بي جي إي تور".

عام 2021 تم الإعلان عن بطولة غولف للمتحرفين من جميع أنحاء العالم تحمل اسم "لايف غولف" والتي يرعاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع تعيين لاعب الغولف الأسترالي غريغ نورمان (67 عاما) كمدير تنفيذي للبطولة، وفاز غريغ مرتين ببطولة الغولف المفتوحة وكان وصيفا للبطل في ثمان مناسبات.

المدير التنفيذي لبطولة "لايف غولف" غريغ نورمان AP Photo

وتم تحديد شهر يوليو من عام 2022 بداية إنطلاق الموسم الافتتاحي لهذه البطولة التي جاءت لكي تنافس بطولات "بي جي أي تور" وفق متابعين، وتضمن البطولة مشاركة 48 لاعبا، يتنافسون على مدار ثمانية جولات ستقام في كل من لندن ببريطانيا (جولة واحدة) والولايات المتحدة (خمس جولات) وتايلاندا (جولة واحدة) والسعودية (جولة واحدة).

الجائزة الكبرى

ولعل ما أسال الكثير من الحبر واللعاب كذلك للراغبين في الإلتحاق بالبطولة الجديدة هو قيمة الجائزة المالية التي تصل إلى 25 مليون دولار تمنح 20 مليون منها دولار لألقاب الفردية ( الفائزين الثلاثة الاوائل) في حين تقسم 5 ملايين دولار الباقية على الفرق الثلاثة الاولى، وهو ما جعل المهتمين باللعبة يقولون إن الاموال والعوائد المجزية هي السبب في تهافت نجوم اللعبة على المشاركة في "لايف غولف" حتى لو كلفهم ذلك الإنسحاب من عضوية أعرق هيئة تنظيمية لمحترفي الغولف في العالم.