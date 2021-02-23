أسطورة الغولف تايغر وودز في المستشفى بعد حادث سير "كبير"

نُقِلَ أسطورة رياضة الغولف الأميركي تايغر وودز الى المستشفى الثلاثاء بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى "أضرار بالغة" في سيارته، وذلك بحسب ما أعلن قسم شرطة مقاطعة لوس أنجليس.

وقال وكيله في بيان لوسائل الإعلام الأميركية إن وودز الذي كان وحيداً في السيارة لحظة الحادث، أخرج من بين الحطام بواسطة رجال الإطفاء والمسعفين، وأصيب "بجروح متعددة في الساق".

وأفاد مارك شتاينبرغ أن وودز يخضع حالياً لعملية جراحية طالباً دعمه واحترام خصوصيته.

ونُقِلَ وودز الى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد حادث انقلاب سيارته بالقرب من لوس أنجليس من دون اصطدام بسيارات أخرى. وأظهرت لقطات تلفزيونية السيارة ملقاة على قطعة من العشب خارج الطريق مع تضرر كبير في غطاء محركها.

ويعتبر وودز أحد أنجح لاعبي الغولف على الإطلاق وقد فاز بـ15 بطولة كبرى. وخضع ابن الـ45 عاماً مؤخراً لجراحة خامسة في ظهره، وقال إنه غير متأكد مما إذا كان سيتمكن من اللعب في بطولة الماسترز القادمة والتي فاز بها آخر مرة عام 2019.

وحقق وودز عودة مذهلة من سلسلة من الإصابات التي هددت مسيرته وتخطى المشاكل الشخصية للفوز بلقب الماسترز عام 2019، محرزاً أول ألقابه الكبرى منذ بطولة أميركا المفتوحة عام 2008.

وسبق لوودز أن تصدر العناوين بسبب حادث سير آخر أواخر عام 2009 خارج منزله الفخم في فلوريدا، مما أثار سلسلة من الاكتشافات الفاضحة التي قضت على زواجه وتسببت في تشويه صورته.

وطلق وودز لاحقاً زوجته السويدية إلين نوردغرين التي لديه منها طفلان، بعد أن تقدمت مجموعة من النساء إلى الإعلام بمزاعم علاقاتهن مع أسطورة الغولف، مما جعله صيداً ثميناً للصحافة الصفراء في جميع أنحاء العالم.

وخضع وودز لأربع عمليات جراحية في الظهر بين عامي 2014 و2017. وفي أيار/مايو 2017، أوقفته الشرطة بالقرب من منزله في فلوريدا بعد أن كان نائماً خلف عجلة سيارته. وزعم أنه تناول مزيجاً من الأدوية الموصوفة ولم يدرك أنها ستصيبه بالنعاس. واعترف وودز أنه مذنب بتهمة القيادة المتهورة وفرضت عليه عرامة مع عقوبة خدمة المجتمع.