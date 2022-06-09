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الجزائر

تبون يعلن عن فتح رحلات جوية مباشرة بين فنزويلا والجزائر في ظرف شهرين

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل نظيره الفنزويلي نيكولا مادورو في العاصمة الجزائر . 9 يونيو 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل نظيره الفنزويلي نيكولا مادورو في العاصمة الجزائر . 9 يونيو 2022.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس خلال زيارة قام بها نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن فتح خط رحلات جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وكراكاس في الأشهر المقبلة.

وزار مادورو، الخاضع لعقوبات أمريكية، هذا الأسبوع تركيا قبل وصوله إلى الجزائر في وقت متأخر الأربعاء.

وعرقلت عقوبات واشنطن العديد من صفقات النفط الخام الفنزويلي، ووطدت كراكاس علاقاتها مع دول مثل الصين وروسيا وإيران وتركيا.

وقال الرئيس الجزائري تبون في تعليقات بثها وترجمها التلفزيون الفنزويلي إنه ومادورو ناقشا القضايا الثقافية والاقتصادية، واتفقا على أن تبدأ الرحلات الجوية بين البلدين "في الأشهر المقبلة".

ومن جانبه قال مادورو إنهما ناقشا النفط والغاز والزراعة، دون الخوض في التفاصيل.

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وقال التلفزيون الفنزويلي إن مادورو سيواصل جولته في آسيا وإفريقيا والدول العربية، لكن الحكومة لم تعلن عن وجهته التالية.

المصادر الإضافية • رويترز