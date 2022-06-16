آمال معلقة على ابنة مدينة وهران نسرين هويلي للفوز بميدالية في الألعاب المتوسطية

ستكون مدينة وهران الجزائرية عاصمة الرياضات المتوسطية في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو. حيث ستستضيف الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفي الحلقة الثالثة من برنامج "الطريق نحو وهران" تنقلكم يورونيوز في جولة إلى المدينة، لإلقاء نظرة على استعدادات الرياضيين المشاركين في اختصاص الدراجات خلال الألعاب، ثم تنقلكم إلى أحد أبرز المعالم السياحية التي ستكون نقطة وصول الرياضيين في نهاية السباق.

مسار بطول 147 كيلومترا.

ومن المنتظر أن يتنافس 221 راكبا للدراجات في ثاني أكبر المدن الجزائرية، في سباق سيجرى في الفترة ما بين 30 يونيو و 2 يوليو في فئة النساء والرجال.

وخلال هذا السباق ستقطع النساء مسلكا بطول 80 كيلومترًا مع ارتفاع 469 مترًا. وبالنسبة للرجال فسيكون المسار بطول 147 كيلو متر بارتفاع 926 متر.

المسار الذي سيقطعه الدراجون من فئة رجال خلال سباق الدراجات في الألعاب المتوسطية يورونيوز

ستكون المسارات المختارة متنوعة ومن شأنها أن ترضي راكبي الدراجات وفق رئيس رابطة الدراجات الهوائية في وهران كريم غرابيو الذي يقول: "اخترنا مسارًا جبليا في الطبيعة... سيخرج المتسابقون من ولاية وهران ليصلوا إلى ولاية عين تموشنت ثم يعودون إلى وهران".

آمال معلقة على بطلة إفريقيا

التقت يورونيوز بنسرين هويلي ذات الـ 18 عامًا والتي توجت بطلة إفريقيا لعام 2022 في سباق الدراجات والتي ستشارك في هذه الدورة المتوسطية المقامة بمدينتها.

تعقد الآمال على الشابة الوهرانية للفوز بميدالية في ألعاب المتوسط، وما يعزز حظوظها هو معرفتها لمسار السباق الذي تدربت عليه خلال الأشهر الماضية.

مذيعة يورونيوز رفقة بطلة إفريقيا في ركوب الدراجات نسرين هويلي يورونيوز

وتعدد نسرين العوامل التي تحفزها على افتكاك ميدالية بالقول "أولاً (يقام السباق) في الجزائر، وثانيًا في وهران بالقرب من بيتنا، بالقرب من عائلتي، آمل أن أحقق نتيجة جيدة".

تأمل نسرين أن تلهم هذه الألعاب الأطفال الصغار لتجربة رياضة ركوب الدراجات في المستقبل. وتقول: "ليس لدينا الكثير من الأبطال (في هذه الرياضة) لا توجد ثقافة ركوب الدراجات، آمل أن تنتشر هذه الثقافة بدءًا من هذه الألعاب".

معالم سانتا كروز

تستغل مدينة وهران الساحلية الحدث الرياضي المتوسطي للترويج لمعالمها السياحية وآثارها، فقد تم تحديد نقطة الوصول في سباق الدراجات بأعلى قمة في وهران في جبل مرجاجو، الذي تعلوه كنيسة وقلعة سانتا كروز أحد أبرز المعالم السياحة جذبا للسياح في البلاد.

يقول أحد الشباب الوهرانيين الذين التقتهم يورونيوز، إن "سانتا كروز مكان سياحي. كل من يأتي إلى وهران يزور سانتا كروز. عندما تصل إلى القمة ستحظى بهذا المنظر البانورامي ...".

كما وصفت لنا سيدة من السكان المحلين سانتا كروز "بالمعلم الساحر المعبق بعبق التاريخ، تاريخ المدينة التي عرفت عبور العديد من الحضارات".

خلال تواجدك بسانتا كروز يمكنك أن تستمتع بالمنظر البانورامي، الذي يتيحه موقع الكنيسة كما يمكنك اكتشاف ثلاثة معالم تعكس التاريخ والتنوع الذي عاشته هذه المدينة العريقة بداية من قلعة سانتا كروز، التي شيدها الاسبان في القرن السادس عشر مرورا بكنيسة سانتا كروز، التي بنيت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي عام 1850 وصولا إلى المسجد العتيق .

تمثال السيدة العذراء يعلو قمة جبال مرجاجو بكنيسة سانتا كروز في وهران يورونيوز

يقول رئيس أساقفة الجزائر جان- بول فيسكو إن "هذا التزاوج في هذا المكان بين الملاذ المسيحي (الكنيسة)، القلعة الإسبانية ثم فوقهما مسجد.. هي في اعتقادي انعكاس لوهران، إنها وهران التي نحب أن نعيش فيها معا".

تم بناء حصن سانتا كروز في النصف الثاني من القرن السادس عشر، ما بين عام 1577 و 1604 من قبل الإسبان، الذين حكموا المدينة لمدة 300 عام بعد هزيمتهم للعثمانيين.

وقد حافظ هذا حصن والذي يسمى أيضا بقعلة سانتا كروز على شكله رغم مرور الزمن، بفضل موقعه الاستراتيجي على ارتفاع 400 متر فوق البحر حيث كان يستخدم لمراقبة ميناء وساحل مدينة وهران.

قلعة سانتا كروز التي شيدها الإسبان منتصف القرن السادس عشر بأعالي مدينة هران يورونيوز

يقول المرشد السياحي بقلعة سانتا كروز مصطفى بن سهلة: "هذا الحصن من أشهر المواقع المعروفة في الجزائر وحتى العالم، بسبب كثرة الزوار الذين يتوافدون عليه".