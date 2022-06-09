بايدن في افتتاح قمة الأمريكيتين: الديمقراطية تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم

حض الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة دول الأمريكيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجليس التي تستضيف المناسبة.

وقال بايدن: "نلتقي مرة أخرى اليوم في وقت تتعرض فيه الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديموقراطية ليست السمة المميزة فقط"، متابعا بل هي "المكوّن الأساسي لمستقبل الأمريكيتين".

ورحب بايدن برؤساء الأمريكيتين في مركز المؤتمرات بوسط لوس أنجليس حيث تم تقديم عرض راقص من إنتاج المنتج والموسيقي الأمريكي الكوبي إميليو استيفان، قبل أن تبدأ اجتماعات تستمر يومين وتركز على الهجرة والتغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي.

واعترف بايدن بالتباينات في المنطقة التي أدت إلى امتناع الرئيس المكسيكي عن الحضور بسبب رفض الولايات المتحدة دعوة قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا باعتبار أنهم غير ديمقراطيين.

وقال بايدن "منطقتنا كبيرة ومتنوعة. لا نتفق دائما على كل شيء"، مضيفا ان الدول الديمقراطية بإمكانها تجاوز الخلافات "بالاحترام المتبادل والحوار".