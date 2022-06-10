لجنة التحقيق: اقتحام الكابيتول شكل ذروة محاولة انقلابية والمقتحمون هاجموا المبنى بتشجيع من ترامب

أعلن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النوّاب الأميركي الخميس أنّ اقتحام مبنى الكابيتول شكّل "الذّروة لمحاولة انقلابيّة"، وذلك خلال تقديمه أولى الخلاصات التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي بيني تومسون إنّ متظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونغرس الأميركي بـ"تشجيع" من ترامب. وحذّر من أنّ المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على الكابيتول تُشكّل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية.

وشدّد تومسون على أنّ "الديمقراطيّة لا تزال في خطر"، مضيفًا "المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد. هناك متعطّشون للسلطة في هذا البلد (...) يفتقرون إلى الحبّ والاحترام لِما يجعل من أميركا عظيمة".

وبدأ النوّاب الذين يُحقّقون في مسؤوليّة ترامب عن الهجوم على الكابيتول، مساء الخميس تقديم أولى الخلاصات، خلال جلسة استماع شكّلت موضع ترقّب شديد.

ومنذ نحو سنة، استمعت هذه اللجنة البرلمانيّة التي تضمّ تسعة نوّاب، هم سبعة ديمقراطيين وجمهوريّان، إلى أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء الرئيس الجمهوريّ السابق، لإلقاء الضوء على الوقائع وتحرّكات ترامب وأوساطه قبل وخلال وبعد هذا الحدث الذي هزّ أسس الديمقراطية الأميركية.

متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها " ليس فوق القانون" أمام مبنى الكابيتول في واشنطن AP Photo/Jose Luis Magana

وعرضت اللجنة البرلمانيّة المكلّفة التحقيق، الخميس صورًا لم تُنشَر سابقًا لأحداث 6 كانون الثاني/يناير 2021. وتُظهر مقاطع الفيديو هذه حشودًا تهاجم مقرّ الكونغرس وتدعو إلى "شنق" نائب الرئيس السابق مايك بنس، ومتظاهرًا يقرأ تغريدات لترامب عبر مكبّر صوت.

وبعد سنة ونصف سنة على اقتحام الكابيتول، في مشاهد طبعت التاريخ، باشرت اللجنة البرلمانيّة الخميس نشر أولى نتائجها في محاولة للرّد على سؤال مهمّ بقي بلا إجابة: ما كان تحديدًا دور ترامب في كلّ ذلك؟

كان مصدر برلماني قال في وقت سابق إنّ لجنة التحقيق المعروفة بلجنة "6 كانون الثاني/يناير" ستعرض كيف كانت فوضى ذلك النهار "ثمرة حملة منسّقة لنسف نتيجة الانتخابات الرئاسيّة عام 2020 ومنع نقل السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن".

وأضاف المصدر نفسه "نعيد إغراق الشعب الأميركي في واقع هذا العنف، سنذكّر إلى أي حدّ كان الأمر مرعبًا".

شاهدان

مع رسائل نصّية قصيرة ووثائق رسميّة وفيديوهات، ستُقَدّم سلسلة محامين وشهود أساسيين مختلف السيناريوهات التي فكر فيها ترامب وأوساطه لعكس مسار الانتخابات الرئاسية في 2020 وصولا الى الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

في هذا اليوم الشتوي البارد وتحت سماء ملبّدة بالغيوم الكثيفة، تجمّع آلاف من أنصار ترامب في واشنطن للتنديد بنتيجة الانتخابات التي خسرها الملياردير الجمهوري.

وبعد استماعهم إلى الرئيس يدعوهم إلى "السير نحو الكابيتول"، اقتحم مَدّ بشري مقرّ الكونغرس، متسبّبًا بصدمة في أنحاء العالم.

أوّل شاهدان في جلسة الاستماع هذه سيكونان عنصر شرطة الكابيتول كارولين إدواردز التي كانت "أوّل عنصر من قوّات الأمن تُصاب في أعمال الشغب" في 6 كانون الثاني/يناير وكذلك معدّ وثائقي هو نيك كويستيد الذي قام فريقه بتوثيق الهجوم.

ضابطة الشرطة التابعة للكونغرس تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق AP Photo/Andrew Harnik

في مؤشّر إلى الأهمّية التي تريد اللجنة إضفاءها على تحقيقها، عُقِدت أوّل جلسة استماع في وقت الذروة: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ الجمعة) وبثّتها قنوات إخباريّة عدّة في مختلف أنحاء البلاد، لكن قاطعتها شبكة فوكس نيوز، القناة المفضلة للمحافظين، ما يدل على الانقسام السياسي العميق الذي لا يزال سائدا في الولايات المتحدة منذ 6 كانون الثاني/يناير.

تهديدات للديمقراطية

فبعد أكثر من سنة ونصف سنة على انتخابات 2020، لا يزال أكثر من نصف الناخبين الجمهورييّن يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية سرِقت من ترامب، رغم أدلّة لا تُحصى تثبِت العكس.

ووعدت لجنة 6 كانون الثاني/يناير بعرض "التهديدات المحدقة بالديمقراطية الأميركية" قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكّد مصدر برلماني أنّ الهدف هو "إثبات أنّ هناك توجّهًا بدأ قبل الانتخابات وصولا الى 6 كانون الثاني/يناير" 2021 وهو "مستمر حتى هذا اليوم".

يعتبر أنصار هذه اللجنة أنّ عملها أساسي حتّى لا يتكرّر أبدًا أحد الفصول الأكثر خطورة في التاريخ الأميركي.

لكنّ غالبيّة الجمهوريّين تنتقد أعمال مجموعة النوّاب هذه، فيما يندّد ترامب بـ"حملة مطاردة" تطاله.

وعدَ الحزب الجمهوري الذي لا يزال ترامب يحظى بنفوذ واسع فيه، بإنهاء أعمال اللجنة في حال سيطر على مجلس النواب خلال انتخابات منتصف الولاية.

بالتالي يواجه التحقيق البرلماني تحدّيًا كبيرًا يقضي بعرض رواية قادرة على جذب انتباه الجمهور وإقناعه.

وإنْ كانت صور رجل يضع قرونا على رأسه يتجول في أروقة مبنى الكابيتول لا تزال ماثلة في الأذهان، فإنّ استطلاعات الرأي تضع هذا التحقيق في أدنى ترتيب على لائحة انشغالات الأسَر الأميركية، خلف التضخم أو أسعار الوقود.

وتُنظّم خمس جلسات استماع أخرى طوال شهر حزيران/يونيو استكمالا لجلسة الخميس.