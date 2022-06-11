بايدن: حذرت من هجوم روسي على أوكرانيا لكن زيلينسكي لم يشأ سماع التحذيرات قبل الغزو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تبذل "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

ميدانيا، أعلنت كييف الجمعة شن ضربات جوية جديدة على منطقة خيرسون (جنوب) التي احتلتها روسيا بشكل شبه كامل منذ الأيام الأولى من الغزو، وتخشى كييف أن تضمها موسكو.

وذكرت قيادة العمليات الأوكرانية أن مجموعة استطلاع تسللت إلى المنطقة المحتلة تمكنت من السيطرة على قوات روسية و"استولت على معداتها من اسلحة وأجهزة اتصال".

لكن زيلينسكي أفاد في رسالته المسائية اليومية الجمعة أن "معارك صعبة جدا" تدور في منطقة دونباس.

وقال "روسيا تريد تدمير كل مدينة في دونباس، كل واحدة بدون مبالغة. على غرار فولنوفاخا وماريوبول".

آخر التطورات في الغزو الروسي على أوكرانيا في يومه الـ 107