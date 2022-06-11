بايدن: حذرت من هجوم روسي على أوكرانيا لكن زيلينسكي لم يشأ سماع التحذيرات قبل الغزو

بايدن: حذرت من هجوم روسي على أوكرانيا لكن زيلينسكي لم يشأ سماع التحذيرات قبل الغزومحادثة
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تبذل "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.
ميدانيا، أعلنت كييف الجمعة شن ضربات جوية جديدة على منطقة خيرسون (جنوب) التي احتلتها روسيا بشكل شبه كامل منذ الأيام الأولى من الغزو، وتخشى كييف أن تضمها موسكو.
وذكرت قيادة العمليات الأوكرانية أن مجموعة استطلاع تسللت إلى المنطقة المحتلة تمكنت من السيطرة على قوات روسية و"استولت على معداتها من اسلحة وأجهزة اتصال".
لكن زيلينسكي أفاد في رسالته المسائية اليومية الجمعة أن "معارك صعبة جدا" تدور في منطقة دونباس.
وقال "روسيا تريد تدمير كل مدينة في دونباس، كل واحدة بدون مبالغة. على غرار فولنوفاخا وماريوبول".
آخر التطورات في الغزو الروسي على أوكرانيا في يومه الـ 107
بريطانيا: القوات الروسية لم تحرز تقدما في جنوب سيفيرودونتيسك
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن القوات الروسية في محيط مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية لم تحرز تقدما في جنوب المدينة حتى يوم الجمعة.
وذكرت الوزارة في تقرير مخابرات نُشر على تويتر "القتال العنيف مستمر من شارع إلى شارع، ومن المرجح سقوط عدد كبير من الضحايا على الجانبين".
شبح أزمة غذائية عالمية حادة
ومع تصاعد المخاوف من حصول أزمة غذائية حادة في العالم نتيجة الحرب في أوكرانيا، أحد كبار مصدري الحبوب، أبدت فرنسا استعدادها للمساعدة على فك الحصار عن ميناء أوديسا.
وأعلن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن في تصرف الاطراف لبلورة عملية تتيح الوصول الى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر"، متمنيا "انتصار أوكرانيا" في الحرب.
وأوضحت قيادة العمليات الأوكرانية في المنطقة الجنوبية ليل الجمعة السبت أن "حركة الملاحة مشلولة في البحر الأسود والسفن المعادية تُبقي الأراضي الأوكرانية بكاملها تقريبا تحت خطر ضربات صاروخية"، مشيرة إلى أنه "مع عجزه في تحقيق تقدم على الأرض، يعمد العدو إلى اختبار متانة مواقعنا (على خط الجبهة) من خلال عمليات قصف جوية بواسطة مروحيات".
ويزور ماكرون رومانيا ومولدافيا الثلاثاء والأربعاء، فيما لم يحدد بعد موعدا لقيامه بزيارة لأوكرانيا، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
زيلينسكي يؤكد بذل بلاده "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تبذل "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.
ميدانيا، أعلنت كييف الجمعة شن ضربات جوية جديدة على منطقة خيرسون (جنوب) التي احتلتها روسيا بشكل شبه كامل منذ الأيام الأولى من الغزو، وتخشى كييف أن تضمها موسكو.
وذكرت قيادة العمليات الأوكرانية أن مجموعة استطلاع تسللت إلى المنطقة المحتلة تمكنت من السيطرة على قوات روسية و"استولت على معداتها من اسلحة وأجهزة اتصال".
لكن زيلينسكي أفاد في رسالته المسائية اليومية الجمعة أن "معارك صعبة جدا" تدور في منطقة دونباس.
وقال "روسيا تريد تدمير كل مدينة في دونباس، كل واحدة بدون مبالغة. على غرار فولنوفاخا وماريوبول".
وقال زيلينسكي في رسالته إن "القوات الأوكرانية تبذل كل ما بوسعها لوقف هجوم المحتلين بقدر ما تمكنها الاسلحة الثقيلة والمدفعية الحديثة من ذلك" مؤكدا "هذا كل ما طلبناه وما زلنا نطلبه من شركائنا".
كما تدور معارك شديدة في منطقة ميكولاييف المجاورة لأوديسا، حيث شدد الحاكم المحلي على ضرورة تقديم مساعدة عسكرية دولية عاجلة.
وقال فيتالي كيم "الجيش الروسي أقوى، لديهم كمية كبيرة من المدفعية والذخائر. إنها حرب مدفعية في الوقت الحاضر ... ونحن نفدت ذخيرتنا" مشددا على أن "مساعدة أوروبا وأميركا مهمة جدا جدا لأننا بحاجة فقط إلى ذخائر للدفاع عن بلدنا".
وقال زيلينسكي في رسالته "يجب ألا ندع العالم يصرف انتباهه عما يجري في ساحة المعركة".
بايدن حذر الرئيس الأوكراني قبل بدء الغزو الروسي
كد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يشأ سماع" التحذيرات الأميركية قبل غزو روسيا لبلاده.
وقال بايدن "كان العديدون يعتقدون أنني أبالغ" عندما حذر من هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ، مضيفا أمام صحافيين "لكنني كنت أعلم أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان في طريقه لعبور الحدود. لم يكن هناك ايّ شك وزيلينسكي لم يشأ سماع ذلك".
خبراء فرنسيون يجمعون أدلة على جرائم حرب محتملة في تشيرنيهيف الأوكرانية
قالت المدعية العامة الأوكرانية إن خبراء أسلحة من فرنسا يساعدون نظراءهم الأوكرانيين في جمع أدلة على جرائم حرب روسية محتملة في منطقة تشيرنيهيف في شمال البلاد.
ويجمع خبراء من قوات الدرك الفرنسية، بينهم متخصصون في الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل وتصميم الطائرات المسيرة، أدلة من مواقع دمرها القصف الروسي.
وحل هؤلاء محل مجموعة من خبراء الطب الشرعي التابعين لقوات الدرك وصلوا في منتصف أبريل نيسان للمساعدة في إثبات ما حدث في بوتشا، بالقرب من كييف، حيث أثار مقتل العديد من المدنيين احتجاجا عالميا.
وكتبت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على حسابها على فيسبوك يوم الجمعة إن الخبراء الفرنسيين "يعملون في منطقة تشيرنيهيف ويجرون أبحاثا في المواقع التي دمرها القصف. يجب أن تكون هناك عقوبة على جرائم الحرب تلك".
وتعرضت تشيرنيهيف لقصف متكرر منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط. وتحقق أوكرانيا أيضا في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في المنطقة أثناء احتلالها في مارس آذار.
ستونيا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على تصريحات بوتين
استدعت إستونيا يوم الجمعة السفير الروسي للاحتجاج على تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين التي أشاد فيها بحاكم روسي في القرن التاسع عشر استولى على مدينة في إستونيا حاليا، ووصفتها بأنها "غير مقبولة بالمرة".
وأشاد بوتين يوم الخميس بالقيصر بطرس الأكبر الذي قال إنه استرد أرضا كانت روسية عبر حرب طويلة مع السويد استمرت من عام 1700 إلى عام 1721. وذكر بوتين على وجه التحديد اسم مدينة نارفا الموجودة في إستونيا، إحدى دول البلطيق الثلاث والعضو في حلف شمال الأطلسي.
وقالت وزارة خارجية إستونيا إنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليباييف "لإدانة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس بوتين، ومن بينها تصريحاته عن مدينة نارفا الإستونية".
وأضافت أن هذه التصريحات التي تأتي "في وقت تحاول فيه روسيا تدمير دولة وشعب أوكرانيا غير مقبولة بالمرة".
وشبه بوتين حملة بطرس بمهمة روسيا التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط.
وكانت إستونيا جزءا من الإمبراطورية الروسية لمدة زادت على قرنين قبل أن تنال استقلالها في عام 1918. وفي عام 1940 ضمها الاتحاد السوفيتي ولم تحصل على استقلالها إلا في عام 1991.
روسيا: نائب وزير الخارجية يجتمع مع السفير الأمريكي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني أن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية اجتمع يوم الجمعة مع السفير الأمريكي جون سوليفان. وقالت الوزارة إنهما ناقشا "القضايا الثنائية" دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.
زيلينسكي يدعو إلى منح بلده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إلى منح بلاده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعدم تركها في "منطقة رمادية"، بينما يتعين على دول التكتل أن تقرر بحلول نهاية حزيران/يونيو ما إذا كانت ستمنح كييف هذه الصفة.
وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي حول الديموقراطية في كوبنهاغن "الأمر الأول هو أن تزال أخيرا هذه +المنطقة الرمادية+ المغرية جدا للدولة الروسية... في الأسابيع المقبلة، يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية تثبت أن الكلام عن انتماء الشعب الأوكراني للأسرة الأوروبية ليس عقيما".
ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 حزيران/يونيو.
وأضاف الرئيس الأوكراني وسط تصفيق حار "تظهر استطلاعات الرأي أن 71 بالمئة من الأوروبيين يعتبرون أوكرانيا جزءًا من الأسرة الأوروبية، فلماذا لا يزال هناك سياسيون متشككون يترددون في السماح لنا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".
وتنقسم الدول الأعضاء السبع والعشرون بشأن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ففي حين تدعم عضوية أوكرانيا العديد من البلدان وخصوصا في أوروبا الشرقية، فإن البعض مثل هولندا والدنمارك يبدي شكوكا خشية أن تكون أوكرانيا غير جاهزة.
وتجري العديد من النقاشات للتوصل إلى موقف مشترك.
إذا حصلت أوكرانيا على "وضع المرشح"، فستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات إن لم يكن عقودًا قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي. ونبه العديد من دول الاتحاد كييف الى أنه لن يكون هناك مسار "سريع" لانضمامها.
زيلينسكي يشكر بريطانيا على دورها الرائد في دعم أوكرانيا
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة لندن على دورها الرائد في دعم أوكرانيا بمناسبة زيارة وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى كييف.
وقال الرئيس الأوكراني "الكلمات تتحول إلى أفعال. هذا ما يصنع الفرق بين العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا وتلك بين أوكرانيا ودول أخرى". ويبدو أن النقد موجه إلى دول أوروبية أخرى لم يسمها. وأضاف زيلينسكي "أسلحة، تمويل، عقوبات: في هذه الملفات الثلاثة تظهر بريطانيا ريادتها"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على حسابه في تطبيق تلغرام.
كما أهدى بن والاس صورة مكبرة للطابع البريدي الشهير الصادر عن كييف احتفالاً بغرق طراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود الروسي في نيسان/أبريل.
من جهته أشاد بن والاس بالجهود "غير العادية" التي يبذلها الرئيس والشعب الأوكراني لمقاومة الغزو الروسي، وذلك في وقت يطالب الأوكرانيون الغربيين بأسلحة ثقيلة لمقاومة الهجوم الروسي في حوض دونباس ولا سيما في مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن زيارة العمل ليومين هدفت إلى الإطلاع بشكل مباشر على "كيفية تطور الاحتياجات العملانية للقوات المسلحة الأوكرانية مع استمرار تغير طبيعة النزاع".
وأضافت الوزارة "سيضمن ذلك أن يتطور الدعم البريطاني المستمر مع تلك الاحتياجات ويتكيف مع الوضع على الأرض".
كما ناقش بن والاس مع زيلينسكي ووزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف "المعدات والتدريب الذي توفره المملكة المتحدة حاليًا، وماهية الدعم الإضافي الذي يمكن تقديمه لمساعدة القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادها"، وفق المصدر نفسه.
فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية" لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني (الإليزيه)
أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة استعداد باريس للمشاركة في "عملية" تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية الى البلدان التي تحتاج اليها. وقال مستشار رئاسي "نحن في تصرف الاطراف لبلورة عملية تتيح الوصول الى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر".