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المملكة المتحدة

الشرطة البريطانية تتهم الممثل كيفن سبيسي بارتكاب جرائم جنسية مزعومة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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الممثل كيفن سبيسي
الممثل كيفن سبيسي   -   حقوق النشر  Steven Senne/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

 قالت الشرطة البريطانية يوم الإثنين إنها وجهت اتهامات للممثل كيفن سبيسي، الحاصل على جائزة الأوسكار، تتعلق بمزاعم عن ارتكابه جرائم جنسية بعد أن وجه مدعون الشهر الماضي له هذه التهم، ومن المقرر أن يمثل الممثل أمام المحكمة يوم الخميس.

وأضافت شرطة العاصمة لندن "كيفن سبيسي فاولر (62 عاما)، وجهت إليه رسميا اليوم (الاثنين 13 يونيو) أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال. كما وجهت له تهمة التسبب في انخراط شخص في نشاط جنسي كامل دون موافقته".

ومضت تقول "ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس 16 يونيو".