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العالم

الاتحاد الأوربي يشتري 110 ألف جرعة لقاح لمكافحة انتشار جدري القرود

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بقلم:  يورونيوز
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الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء 110 ألاف جرعة لقاح لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء 110 ألاف جرعة لقاح لجدري القرود   -   حقوق النشر  AFP

قال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه اشترى ما يقارب من 110 آلاف جرعة لقاح للمساعدة في معالجة تفشي مرض جدري القردة وسيوزعها بين أعضاء الاتحاد.

مسؤولون يقولون إن اللقاحات التي تصنعها شركة بافاريان نورديك الدنماركية، هي مخصصة للجدري، لكنها ستكون فعالة أيضا ضد جدري القرود.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس: "من خلال الاتفاقية الموقعة اليوم، نضمن حصول الدول الأعضاء على اللقاحات التي تشتد الحاجة إليها لحماية الأشخاص المعرضين لمرض جدري القردة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه منذ بداية مايو/أيار تم تأكيد 1285 حالة إصابة بمرض جدري القرود في 28 دولة خارج الدول الإفريقية موطن المرض.

يقول الاتحاد الأوروبي إنه تم الإبلاغ عن حوالي 900 حالة في 19 دولة عبر التكتل.

يرتبط جدري القرود ارتباطًا وثيقًا بالجدري، الذي قتل الملايين حول العالم قبل القضاء عليه في عام 1980، ولكن أعراضه أقل حدة بكثير.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ تسليم اللقاحات إلى الدول الأعضاء بحلول نهاية يونيو/حزيران، وشمل الاتفاق أيضًا النرويج وأيسلندا الجارين من خارج الاتحاد الأوروبي.