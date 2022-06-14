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فنلندا

شاهد: الكشف عن أسرع وأقوى كمبيوتر عملاق في أوروبا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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كومبيوتر لومي العملاق
كومبيوتر لومي العملاق   -   حقوق النشر  from EBU video

تم الكشف في مدينة كآياني الفنلندية عن أسرع وأقوى كمبيوتر عملاق في أوروبا، الكومبيوتر الذي أطلق عليه اسم لومي "LUMI" لديه القدرة على القيام ب 151.900 تريليون عملية في الثانية.

وهو جزء من تحالف مشكل من عدد كبير من الدول الأوروبية التي ستكون قادرة على استخدام قدرته على الحوسبة للمشاريع البحثية الخاصة.

قال بيتري هونكونن وزير العلوم والتكنلوجيا الفنلندي " هذا أكبر استثمار بحثي في تاريخ العلوم والبحوث الفنلندية، هذا شيء مهم. العديد من الدول الأوربية أرادت دفع تكاليف إنشاء هذا المشروع، نحن نتعاون أوربيا ونتحرك نحو المستقبل في هذه القضايا."

لا يوجد سوى جهازين عملاقين في جميع انحاء العالم، واحد في الولايات المتحدة والآخر في اليابان.

يستطيع الباحثون من جميع أنحاء أوربا الاستفادة من أداة البحث الجديدة  "لومي".