أنقرة تغير اسم ناقلها الجوي الوطني ليحمل اسم البلاد بصيغته التركية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الناقل الوطني التركي سيغير اسمه في مقاربة تسويقية جديدة تهدف إلى تغيير الاسم الغربي لتركيا وتعويضه باسم البلاد بصيغته التركية، كجزء من الحملة الهادفة لتغيير الاسم على نطاق دولي.

ستحمل خطوط الطيران التركية من الآن فصاعداً اسم "تركيا هافا يولاري Türkiye Hava Yolları".

في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت أنقرة خطاباً إلى الأمم المتحدة سجلت فيه رسمياً الدولة باسم "تركيا Türkiye" كما يكتب وينطق باللغة التركية.

تقول حكومة أردوغان إن اسم "تركيا" يمثل بشكل أفضل الثقافة والقيم التركية، إلا أن مراقبين يقولون إن الخطوة جاءت كجزء من محاولة لتمييز اسم البلاد عن اسم الديك الرومي.

وقال أردوغان خلال حفل بمناسبة إطلاق قمر اتصالات صناعي جديد: "تركي (اللفظ الأجنبي) لم تعد موجودة، إنها تركيا".

وتابع أردوغان: "سيُكتب على طائراتنا "تركيا هافا يولاري" عوضاً عن الخطوط الجوية التركية". "هافا يولاري" تؤدي المعنى نفسه باللغة التركية.

بدأت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسمياً استخدام الصيغة الجديدة من الاسم، وكذلك فعلت العديد من الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى التي تزور أنقرة.

فقد أشار الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ إلى البلد باسم "تركيا" خلال زيارته لهلسنكي وستوكهولم هذا الأسبوع، كما فعل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون. يذكر أن البلدين يحاولان تجاوز الاعتراض التركي على محاولتهما الانضمام إلى التحالف العسكري.