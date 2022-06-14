فيديو: السجن مدى الحياة لكندي قتل 11 دهساً بسيارة في تورونتو عام 2018

قضت محكمة كندية يوم الاثنين بالسجن مدى الحياة على رجل دهس العشرات بسيارة فان مستأجرة في شارع مزدحم في تورنتو في عام 2018، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وأدين أليك ميناسيان (29 عاما)، العام الماضي بقتل عشرة أشخاص ومحاولة قتل 16. وتوفيت واحدة من المصابين فيما بعد بجروح أصيبت بها في الهجوم وقالت قاضية يوم الاثنين إنها تعتبر المرأة ضحية القتل الحادية عشرة.

كان الحكم على ميناسيان قد تأجل في انتظار قضية بالمحكمة العليا بشأن مسألة أخرى تتعلق بالأهلية للإفراج المشروط.

وسيقضي ميناسيان عدة أحكام بالسجن المؤبد بشكل متزامن، وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط خلال 25 عاما، ولكن قد لا يحصل عليه.

وقالت القاضية آن مولوي إنها سترسل إفادات من الضحايا بشأن محنتهم ونص جلسة النطق بالحكم إلى مسؤولي الإصلاحية حتى يتسنى أخذها في الاعتبار عندما يطلب ميناسيان إطلاق سراح مشروطا.

وأبلغ ميناسيان الشرطة أن دافعه كان الرغبة في معاقبة المجتمع بسبب وضعه المتصور باعتباره "أعزب لا إراديا" لأنه كان يعتقد أن النساء لن يمارسن الجنس معه. ودفع بأنه ليس مسؤولا جنائيا.