شاهد: رسالة آل كابوني إلى نجله من سجن ألكاتراز تُعرض في مزاد ببيفرلي هيلز في الولايات المتحدة

تعرض مزادات جوليان رسالة مكتوبة بخط اليد كتبها زعيم عصابة "آوتفيت" في شيكاغو آل كابوني إلى نجله، أثناء سجنه في سجن ألكاتراز الفيدرالي. كما ستعرض الدار العديد من القطع الأثرية والممتلكات الخاصة بأشهر زعماء العصابات في العالم، التي ستخضع لقانون "مطرقة المزادات في بيفرلي هيلز. تقدر رسالة آل كابوني إلى نجله مابين 30 و50 ألف دولار.

نشر آل كابوني وشبكة المافيا التي كان يتزعمها الرعب في شيكاغو والعديد من المدن الأمريكية الأخرى. واختصت الشبكة في عمليات الابتزاز ونشر الخوف في نفوس الاشخاص الأبرياء، كما حدث في "مذبحة عيد الحب" التي ارتكبها رجال أل كابوني، حيث تم ذبح سبعة أعضاء من عصابة منافسة في عيد الحب.

ولسيت هذه المرة الأولى التي تباع أغراض خاصة بآل كابوني. ففي العام الماضي قررت ولاية كاليفورنيا أن تنظم مزادا علنيا في ساكرامنتو، لبيع مجموعة مختارة مما تركه آل كابوني في العام 1947 لأرملته ماي كابوني، التي أورثتها بدورها لنجلهما الوحيد سوني. وكانت المجموعة تتكون من مسدس "كولت 45" الذي كان القطعة المفضلة لآل كابوني، إضافة إلى صور عائلية وسرير كان يتشاركه مع زوجته، في الفيلا الفخمة التي كانا يملكانها في فلوريدا.