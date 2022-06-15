بالفيديو: العشرات يخرجون للاستمتاع برؤية "قمر الفراولة" في دبي

تجمع عشرات المهتمين بظاهرة "قمر الفراولة"، الثلاثاء في مركز الثريا الفلكي في دبي.

وهذه المرة الثانية لظهور قمر الفراولة هذه السنة، يبدو فيها القمر أكبر من المعتاد بسبب موقعه الأقرب لكوكب الأرض.

تعود تسمية الظاهرة لقبيلة نافاهو، أحد قبائل الهنود الحمر وارتباطها بموسم حصاد فاكهة الفراولة وفقا لشيراز أوان، المدير العام لمجموعة دبي لعلم الفلك.

وبالنسبة للتفسير العلمي للظاهرة يمر ضوء القمر عبر الغلاف الجوي ويتشتت اللون الأزرق بينما تبقى جزيئات اللون الأحمر، التي تراها العين المجردة.