English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الإمارات العربية المتحدة

بالفيديو: العشرات يخرجون للاستمتاع برؤية "قمر الفراولة" في دبي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
صورة لقمر الفراولة "الفريز" في سماء لبنان
صورة لقمر الفراولة "الفريز" في سماء لبنان   -   حقوق النشر  AFP

تجمع عشرات المهتمين بظاهرة "قمر الفراولة"، الثلاثاء في مركز الثريا الفلكي في دبي.

وهذه المرة الثانية لظهور قمر الفراولة هذه السنة، يبدو فيها القمر أكبر من المعتاد بسبب موقعه الأقرب لكوكب الأرض.

تعود تسمية الظاهرة لقبيلة نافاهو، أحد قبائل الهنود الحمر وارتباطها بموسم حصاد فاكهة الفراولة وفقا لشيراز أوان، المدير العام لمجموعة دبي لعلم الفلك. 

وبالنسبة للتفسير العلمي للظاهرة يمر ضوء القمر عبر الغلاف الجوي ويتشتت اللون الأزرق بينما تبقى جزيئات اللون الأحمر، التي تراها العين المجردة.

المصادر الإضافية • أ ب