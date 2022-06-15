القتال بالعصا التقليدية في الألعاب المتوسطية بوهران

فن القتال بالعصا، رياضة تقليدية من الجزائر، جذورها في مدينة وهران الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، لكنها مهيأة الآن لمزيد من المتابعين.

بالنسبة للجزائريين، يُعد فن القتال بالعصا كنزاً حياً من تراثهم الثقافي ويريدون تطويره وتوسيعه في جميع أنحاء البلاد وربما أبعد من ذلك.

تأسس أول اتحاد معترف به للألعاب التقليدية لقتال العصي في وهران، ومن بعد، أسس الاتحاد الجزائري للألعاب التقليدية والرياضية في عام 2000، وفاز بالبطولات الوطنية والإقليمية.

سيحل نادي هوغار ضيفاً على ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​ في وهران، لتقديم هذه الرياضة إلى مجتمع أوسع.

وسيشارك 150 رياضياً من وهران، بينهم 40 رياضياً من نادي هوغار في أرزيو، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها الـ19 للفترة الممتدة من 25 حزيران/ يونيو لغاية 6 تموز/ يوليو.