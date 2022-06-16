حملة على تويتر "لطرد الهنودس من الخليج" بسبب اعتقال مسلمين في الهند

"اطردوا الهندوس من الخليج" هو وسم تم تداوله على نطاق واسع بمنصة تويتر في عدد من الدول العربية، وذلك في حملة تأتي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الهند وقمع السلطات الهندية لاحتجاجات قادها مسلمون هنود رفضا لتصريحات مناوئة للإسلام.

وتداول مغردون على تويتر فيديوهات تظهر تعنيف عدد من الهندوس للمسلمين والاعتداء عليهم، وفي عدد من حالات بتواجد قوات الشرطة.

كما غرد ناشطون بصور تظهر إقدام قوات الشرطة على ضرب مسلمين بالعصي واصفين النظام الهندي بأنه "نظام قمعي وفاشي".

وتهدف الحملة التي يقودها نشطاء تويتر إلى "طرد الهندوس" المتواجدين في منطقة الخليج كرد فعل على حملة الاعتقالات وهدم المنازل التي طالت عدد من المسلمين الهنود من قبل القوات الحكومية بالإضافة إلى إقدام هندوس على ضرب مسلمين في عدد من المناطق.

فخلال الأسبوع الماضي اندلعت اشتباكات بين مسلمين وهندوس وبين مسلمين والشرطة في عدة مناطق بالبلاد وتم اعتقال 400 شخص على الأقل.

ووفق تقارير فإن دول الخليج تحصي وجود قرابة 9 ملايين هندي، وفي مقدمة هذه الدول الإمارات التي يتواجد بها 3 ملايين و 400 ألف هندي، تليها السعودية بتواجد مليوني ونصف مليون هندي ثم الكويت التي تحصي مليون و 29 ألف هندي.

واندلعت الاحتجاجات التي امتدت إلى العديد من المدن في شمال وشرق الهند بسبب تصريحات مسيئة عن الحياة الخاصة للنبي محمد أدلت بها مسؤولة ومسؤول في الحزب الحاكم في مايو أيار ويونيو حزيران.

وكانت عدة دول من بينها قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإيران، وجميعها تربطها علاقات تجارية مهمة مع الهند، قد رفعت احتجاجات دبلوماسية على التصريحات المعادية للإسلام.