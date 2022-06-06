شاهد: رفع المنتجات الهندية من متاجر كويتية بسبب تصريحات "مسيئة للنبي محمد" لمسؤولة بالحزب الحاكم

قررت بعض متاجر بيع الأغذية في الكويت إزالة المنتجات الهندية المعروضة بها إثر تصريحات مسيئة للنبي محمد أدلت بها مسؤولة بالحزب الحاكم في الهند.

وجاء قرار المتاجر الكويتية وسط مطالبات خليجية وعربية بمقاطعة المنتجات الهندية بشكل كامل عقب تغريدة نشرها المسؤول الإعلامي بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، نافين كومار جيندال، تحدث فيها عن زواج النبي من السيدة عائشة.

قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند يوم الأحد إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما عن العمل ردا على تعليقات حول النبي محمد أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.

وأضاف الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت أنه يحترم جميع الأديان قائلا "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".

وكتبت شارما على تويتر أنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.

وأضافت "إذا كانت كلماتي تسببت في إزعاج أو جرح للمشاعر الدينية لأي شخص على الإطلاق، فإنني أسحب بياني دون قيد أو شرط".

وأعلن مكتب الحزب طرد نافين جيندال، من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بيان الحزب "حزب بهاراتيا جاناتا يعارض بشدة أيضا أي فكر يهين أو يحط من قدر أي طائفة أو دين... ولا يروج الحزب لمثل هؤلاء الأشخاص أو لهذه الفلسفة".

وقال ناصر المطيري، المدير التنفيذي لمتاجر جمعية العارضية التعاونية: "قاطعنا المنتجات الهندية بسبب الإساءة إلى الرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم، لا نرضى الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم".

وقال مطلق رشيد، وهو متبضع بأحد متاجر التعاونية، إن مقاطعة المنتجات الهندية هو "شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة". وأضاف: "ما يخص الرسول يعم على المسلمين جميعاً".

واستدعت كل من الكويت وقطر أمس الأحد سفيرا الهند بدولتيهما للاعتراض رسمياً على تصريحات جيندال.