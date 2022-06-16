فيديو: إنقاذ طفل حوصر في بئر عميقة مع ضفدع وثعبان طيلة أكثر من 100 ساعة في الهند

أنقذ فريق للطوارئ طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات، بعد أن ظل محاصرا في بئر عمقها مائة متر خلف منزله لأكثر من مائة ساعة، في ولاية تشاهاتيسغاره في الهند.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة وطنية لمجابهة الكوارث في الهند استطاعت أن تخرج الطفل من النفق الحجري في الصباح الباكر من يوم الأربعاء.

وغرد رئيس الوزراء في ولاية بهوبيش باغيل في تويتر قائلا: "سيتم إنتاج شريط مصور يتعلق بإنقاذ الطفل راهول ساهو، حتى يفهم الأهالي في الولاية تجربة فريق الإنقاذ، وإنه سيكون مفيدا لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل"، مضيفا قوله: "ستتحمل الحكومة تكاليف علاج راهول وتعليمه".

وغرد حاكم الولاية على تويتر أيضا، مبينا أن الطفل كان محاصرا مع ضفدع وثعبان، وقال: "طفلنا شجاع جدا، لقد رافقته أفعى وضفدع مدة 104 ساعات. اليوم تحيي ولاية تشاهاتيسغاره مهرجانا، ونرغب جميعا في العودة من المستشفى، تهانينا وشكرنا مجددا للفريق الذي شارك في هذه العملية".

والآبار التي يكثر انتشارها في الهند، هي عبارة عن أنفاق ضيقة عميقة، يتم حفرها لضخ المياه. وقد وقع أكثر من أربعين طفلا في أنفاق نفاق مماثلة منذ سنة 2009، وفي أغلب الحالات يموت الأطفال قبل أن يصلهم العون، بسبب نقص الأكسجين في البئر.