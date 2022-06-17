إسبانيا تعتزم إعطاء جرعة رابعة من اللقاح ضد كوفيد لجميع سكانها في الخريف

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس الخميس أن جميع سكان إسبانيا سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد على الأرجح إعتبارا من الخريف المقبل. وقالت الوزيرة لشبكة التلفزيون "لا سيكستا" "سيكون هناك جرعة رابعة لكل أفراد الشعب" موضحة أنه لم يتبق سوى تحديد موعد لذلك.

وأضافت "الموعد الممكن قد يكون الخريف" مشيرة إلى أن إسبانيا تتوقع في تلك الفترة "وصول لقاحات جديدة متكيفة مع متحورات" فيروس كورونا.

إسبانيا، على غرار العديد من الدول، عمدت إلى تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي أربع جرعات من اللقاح- فقط للأشخاص الضعفاء لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من 80 عاما أو الذين يعانون نقصا في المناعة. واعتمد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الجرعة الرابعة للأشخاص فوق سن 50 عاما.

مع تلقيح 93 بالمئة من سكانها فوق سن 12 عاما بالكامل و53 بالمئة من عدد سكانها البالغ 47 مليونا تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد إسبانيا أحد رواد التطعيم ضد كوفيد في العالم.

وسجلت البلاد التي لم تشهد أي معارضة لتلقي اللقاح، إجمالي 12,5 مليون إصابة و107239 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس 2020. واعتمدت مدريد في نهاية آذار/مارس استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع كوفيد-19 على أنه مجرد مرض مستوطن.