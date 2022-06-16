فيديو: خدمة لتسليم الطرود باستخدام الطائرات المسيرة في إسرائيل

كشفت هيئة الابتكار الإسرائيلية في تل أبيب، النقاب عن طائرة مسيرة تعمل بتقنية جديدة لتسليم الطرود.

المسيرة من تصميم شركة "ستريكس درون"، قادرة على رفع صندوق يحوي الطرود قبل أن تهبط في ما بعد في منشأة خاصة لتسليم البريد.

المنشأة التي صممت لاستقبال الطرود، تقوم تلقائيًا باعتراض المسيرة ووضع الطرد في صندوق البريد المناسب.

وتتمحور الخطوة التالية على إرسال بريد إلكتروني إلى المستلم لإعلامه بوصول الطرد الخاص به، مع رابط يمكنه من الولوج إلى صندوق البريد عندما يكون على مسافة مقربة.

ويقول نيف أهاروني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستريكس درون"، " لدينا نظام يعرف كيفية الحصول على الطرد من المسيرة.. بمجرد استلام الطرد.. يعلم النظام تلقائيا كيفية تخزينه بطريقة آمنة داخل خزانة خاصة".

وتابع أهاروني قائلا "هذا النظام يعمل في الولايات المتحدة، أما في إسرائيل، نحن بصدد الحصول على التصاريح اللازمة".