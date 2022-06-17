الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تطالب بالمزيد من الأسلحة وموسكو تواصل التوغل في شرق البلاد

الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تطالب بالمزيد من الأسلحة وموسكو تواصل التوغل في شرق البلادمحادثة
تواجه قوّات كييف صعوبات في دونباس بشرق أوكرانيا وتطالب باستمرار "بمزيد من الأسلحة الثقيلة" من حلفائها. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار الثلاثاء إنّ بلادها لم تتلقّ سوى "حوالي 10 بالمئة" من الأسلحة التي تحتاجها. وأردف راداكين "الأمر صعب بالنسبة إلى أوكرانيا. ستكون معركة طويلة"، مذكّرًا بدعم المملكة المتّحدة لكييف.
وأعلنت لندن الأربعاء أنّها ستُسلّم كييف في شكل "وشيك" قاذفات صواريخ متعدّدة موجّهة تُسمّى GMLRS.
وأكّد قائد هيئة أركان القوّات المسلّحة البريطانيّة الأميرال توني راداكين "كما نُقدّم أسلحة مضادّة للدبّابات. وهناك عناصر أخرى نُقدّمها، والأمر سيستمرّ". كما أشار راداكين أنّ روسيا "خسرت بالفعل" حربها في أوكرانيا "من الناحية الاستراتيجيّة" و"لن تُسيطر أبدًا" على البلاد. وقال راداكين في تصريحات نقلتها الوكالة البريطانيّة "بي إيه" الجمعة إنّ "الرئيس بوتين استخدم 25 بالمئة من قوّة جيشه لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض".
آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا جراء الغزو الروسي:
ماكسار: سفن ترفع علم روسيا تنقل الحبوب الأوكرانية إلى سوريا
قالت شركة ماكسار الأمريكية للتصوير بالأقمار الصناعية إن سفنا ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين. وأظهرت صور ماكسار رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو أيار وتحميلهما بالحبوب، على حد قول الشركة.
وأضافت ماكسار أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فُتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب. وسوريا وروسيا حليفتان تربطهما ببعضهما علاقات وثيقة. وقالت الشركة إن صورة أخرى في يونيو حزيران أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.
تتهم أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء غزوها في أواخر فبراير شباط. وتنذر الحرب بإحداث نقص حاد في الغذاء إذ تمثل صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح نحو 29 بالمئة من الصادرات العالمية.
وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وتتهم الدول الغربية روسيا بالتسبب في خطر مجاعة عالمي بإغلاقها موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
وفي الثامن من يونيو- حزيران الجاري، قال نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين الأوكرانيين دنيس مارتشوك إن روسيا سرقت نحو 600 ألف طن من الحبوب من مناطق أوكرانية محتلة وصدرت بعض هذه الكميات.
تصف روسيا حربها على أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وتقول إن هدفها هو نزع سلاح جارتها "والقضاء على النازية فيها". ويقول الغرب وأوكرانيا إن هذا مجرد ذريعة لعدوان غير مبَرَّر.
أوكرانيا: حديث روسيا عن استعدادها لاستئناف محادثات السلام "محاولة لخداع العالم"
رفض مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام ميخايلو بودولياك يوم الخميس التعليقات الروسية الأخيرة بشأن الاستعداد لاستئناف المفاوضات ووصفها بأنها "محاولة لخداع العالم".
وقال في منشور على الإنترنت إن روسيا تريد إعطاء انطباع بأنها مستعدة للتحدث بينما تخطط لطعن أوكرانيا في الظهر.
وأضاف أن كييف ستعود بالتأكيد إلى المفاوضات ولكن في الوقت المناسب فقط.
ماكرون: قرار تقديم تنازلات بخصوص الأراضي يعود لأوكرانيا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (تي.إف.1) أثناء زيارته كييف، إن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب. وردا على سؤال حول التنازلات التي على أوكرانيا أن تقبلها، بما في ذلك ما يخص أراضيها، قال ماكرون: "الأمر متروك لأوكرانيا كي تقرر ما تريده". وأضاف "أعتقد أن من واجبنا التمسك بقيمنا وبالقانون الدولي ومن ثم (نقف مع) أوكرانيا".
وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس أوكرانيا حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الغزو الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا.
وكان الرئيس الأوكراني قد كرر القول إن بلاده لن تقبل التنازل عن أي من أراضيها نتيجة الغزو الروسي.