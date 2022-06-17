ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا رسميا في 22 حزيران/يونيو

يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا رسميا في 22 حزيران/يونيو على ما أفاد مسؤول تركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة فرانس برس الجمعة.

وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير محمد إلى اسطنبول منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018 ما أدى إلى برودة وتوترا في العلاقات بين القوتين الإقليميتين المتنافستين.

وسيتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي لهذه الزيارة "نهاية الأسبوع" بحسب المصدر نفسه.

وأشار المسؤول التركي الكبير إلى أنه من المتوقع التوقيع على عدة اتفاقيات خلال هذه الزيارة التي سيستهلها ولي العهد بحسب بعض المصادر من أنقرة.

وسبق وأن زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية في نهاية أبريل- نيسان الماضي، حيث التقى ولي العهد قبل أن يتوجه إلى مكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عقب اجتماعهما أن أردوغان وولي العهد السعودي "استعرضا العلاقات التركية السعودية وسبل تطويرها في جميع المجالات".

جمدت قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي العلاقات بين أنقرة والرياض لأكثر من ثلاث سنوات. وكانت العلاقات بين البلدين متوترة منذ عام 2017 عقب الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية على قطر، حليفة تركيا.

جمال خاشقجي، كاتب عمود ناقد في صحيفة واشنطن بوست، قُتل وتم تقطيع أوصاله في 2 أكتوبر- تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول عندما جاء لجمع الأوراق اللازمة لزواجه من خطيبته التركية. واتهم الرئيس التركي حينها "أعلى مستويات الحكومة السعودية" بالأمر بعملية الاغتيال.