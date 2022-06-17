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سويسرا

اتفاق غير مسبوق في منظمة التجارة العالمية على صيد السمك وبراءات اختراع لقاحات كوفيد والأمن الغذائي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا بجانب رئيس المؤتمر تيمور سليمينوف بعد الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لمنظمة في جنيف.
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا بجانب رئيس المؤتمر تيمور سليمينوف بعد الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لمنظمة في جنيف.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن المؤتمر الوزاري لمنظّمة التجارة العالميّة أنّه وافق الجمعة في جنيف على اتّفاقات "تاريخيّة" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.

وقالت المديرة العامّة للمنظّمة نغوزي أوكونجو-إيويلا أمام رؤساء وفود الدول الـ 164الأعضاء في المنظّمة، إنّ هذه "مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حقّقت منظّمة التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعدّدة الأطراف. النتائج تُبيّن أنّ منظّمة التجارة العالميّة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا".

وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات كوفيد-19 موقتا، وإصلاح المنظمة.

وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سليمانوف مساعد رئيس مدير مكتب رئيس كازاخستان،التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة خيم عليها خصوصا موقف الهند المتشدد.

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لكن المنظمة لم تنشر على الفور النصوص النهائية.

المصادر الإضافية • أ ف ب