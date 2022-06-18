شاهد: بسبب الجفاف... مدن شمال إيطاليا تقنن استخدام المياه

أعلنت عدة بلدات في شمال إيطاليا عن تقنين الاستخدام اليومي للمياه حيث يهدد الجفاف القياسي في البلاد مواسم الحصاد. ومع استعداد دول أوروبا الغربية لعطلة نهاية أسبوع وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي قررت مدن واقعة في شمال إيطاليا منع ملء أحواض السباحة ومحطات الري واستخدام المياه في أنشطة أخرى. وقالت البلديات الإيطالية المعنية إن استخدام المياه يقتصر فقط على الطهي والغسل.

في شمال إيطاليا، تستعد لومبارديا لإعلان حالة الطوارئ في مواجهة الجفاف القياسي الذي يهدد المحاصيل في عدة مدن في سهل بو الذي يجتاز شمال البلاد. هذه المنطقة التي تضم محاصيل زراعية مهمة تواجه أسوأ جفاف منذ 70 عاما.

تتواصل موجة حر شديد مصدرها المغرب العربي الجمعة في جنوب أوروبا خصوصا جنوب غرب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حيث ينتظر أن تبلغ الحرارة مستويات قياسية السبت لتتجاوز 40 درجة. وحُطم الرقم القياسي لشهر حزيران/يونيو الجمعة في 13 منطقة على الأقل مع وصول الحرارة إلى 40,4 درجة مئوية في كاركاسون بجنوب فرنسا.

وتعتبر زيادة موجات الحر في أوروبا نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري.