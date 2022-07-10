شاهد: مياه دلتا مولدوفا تتبخر ورومانيا تواجه الجفاف الشديد

جفت دلتا مولدوفا، وهي التي توصف بالجنة الواقعة على مشارف ياش، بسبب الحرارة والجفاف. وبسبب هذه الظاهرة يعاني مربو الأسماك بعيد تهافت طيور الغاق والبجع على أسماك المحميات والتعاونيات السمكية وقد لفت هذا الأمر انتباه السلطات.

هذا المكان يبعد 25 كيلومترًا فقط عن ياش، معرض لخطر الاختفاء، إذا لم يتم اتخاذ تدابير صارمة في أسرع وقت ممكن. وبسبب الجفاف فقد انخفض منسوب المياه بمقدار متر واحد. وتوفر المنطقة المحمية الغذاء والتعشيش والظروف المعيشية لعدة أنواع من الطيور المهاجرة وحتى تلك المستقرة وهي واحدة من أهم مناطق التعشيش بحوض بروت الروماني ومكانا للراحة أثناء الهجرة للطيور في شرق رومانيا. وفي هذه المنطقة، تم تحديد أكثر من 200 نوع من الطيور، منها 34 نوعا محميا على المستوى الأوروبي، وعددا من 9 أنواع محمية بشكل صارم على مستوى العالم.