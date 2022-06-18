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الصين

شاهد: قتيل واحد على الأقل بحريق في مصنع للمواد الكيميائية في شنغهاي

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بقلم:  يورونيوز
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حريق يندلع في أحد مصانع شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين.
حريق يندلع في أحد مصانع شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قالت شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بالصين إن حريقا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنغهاي في وقت مبكر السبت، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الحريق قد أسفر عن وقوع إصابات.

وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنغهاي ديلي الحكومية المدعومة من الدولة على تويتر.

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وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق "تمت السيطرة عليه بشكل فعال" وإنها كانت تجري عملية "حرق وقائي". وتابعت أنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يتم اكتشاف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.

المصادر الإضافية • رويترز