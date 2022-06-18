إسرائيل تقصف أهدافا في غزة ردا على إطلاق صاروخ باتجاه عسقلان

شن الجيش الإسرائيلي ضربات على مواقع في قطاع غزة السبت بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع لسيطرة حركة حماس، على الدولة العبرية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال البيان إن "حركة حماس الإسلامية أطلقت صاروخاً من قطاع غزة باتجاه المواطنين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل" قبيل فجر السبت، موضحا أن "الدرع المضادة للصواريخ اعترضته". وردا على ذلك شن الجيش عدداً من الضربات على مواقع لحركة حماس الفلسطينية في القطاع.

تشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبيا منذ مايو أيار 2021، عندما خاضت إسرائيل وناشطون فلسطينيون حربا استمرت 11 يوما. وعلى الرغم من أن إطلاق النار عبر الحدود السبت لا يشير على ما يبدو إلى تصعيد أوسع، إلا أن العنف تصاعد في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وقتلت القوات الإسرائيلية يوم الجمعة ثلاثة ناشطين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية حيث تصاعدت الغارات العسكرية بعد أن نفذ رجال من المنطقة عدة هجمات أسفرت عن سقوط قتلى في إسرائيل.

وقالت حماس إن أحد المسلحين كان من بين أعضائها بينما زعمت جماعة أخرى تعتمد على أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن القتلى ينتمون لها.

انهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 2014 ولا يوجد ما يشير إلى إحيائها. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة إسرائيليين وفلسطينيين خلال زيارة للمنطقة في يوليو تموز.