الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يعاقب ناصر الخليفي

لن يعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عضو اللجنة التنفيذية ناصر الخليفي، على الرغم من إدانة ناديه باريس سان جيرمان بسوء السلوك بعد مواجهات مع حكام المباراة.

وشارك كل من رئيس باريس سان جيرمان الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو في مشاهد ساخنة أثناء استجواب مسؤولي المباراة بشأن قرارات فوز ريال مدريد 3-1 بدوري أبطال أوروبا في مارس الماضي .

وذكرت تقارير إعلامية من الملعب أنه تم تهدئة الخليفي بعد محاولته دخول غرفة تغيير الملابس الخاصة بالحكم بعد المباراة.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد اتهامات بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق و السلوك غير الرياضي في حكم يوم الجمعة، فإن العقوبة الوحيدة ستكون منع ليوناردو من مباراة واحدة في إحدى مباريات منافسات الاتحاد الأوروبي