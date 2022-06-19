إيران تقدم تطمينات ردا على قلق الإمارات إزاء خططها النووية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران أبلغت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت بأن طهران تعطي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع جيرانها، وذلك بعد يوم من تعبير الإمارات عن قلقها إزاء برنامج طهران النووي.

وقال مندوب الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي للصحفيين يوم الجمعة، إن دولة الإمارات تأمل في أن تتعاون إيران مع الوكالة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي والمنطقة بشأن برنامجها النووي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، إلى "أولوية الجيران في سياسة إيران الخارجية، ودعا إلى مزيد من المشاورات... للتوسع في العلاقات الثنائية".

وفي عام 2019، بدأت الإمارات، المتحالفة مع الولايات المتحدة، التواصل مع إيران بعد توتر العلاقات بينهما على مدى سنوات. كانت المحادثات غير المباشرة بين الخصمين اللدودين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد تعثرت منذ مارس آذار، وقيدت طهران قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعد خلاف معها.