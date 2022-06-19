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البرازيل

شاهد: الرئيس البرازيلي يقود موكب دراجات نارية في ولاية شهدت مقتل صحفي ومرشد من السكان الأصليين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يقود موكب دراجات نارية في ماناوس بالبرازيل.
الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يقود موكب دراجات نارية في ماناوس بالبرازيل.   -   حقوق النشر  أ ب

قاد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو السبت موكب دراجات نارية في شوارع ماناوس، عاصمة أمازوناس، الولاية التي قُتل فيها الصحفي البريطاني دوم فيليبس والخبير البرازيلي من السكان الأصليين برونو بيريرا. وتوجه بولسونارو على متن دراجة نارية إلى ماناوس للمشاركة في حدثين مسيحيين إنجيليين. تحدث بولسونارو في كلا الحدثين إلى الجموع وتناول عدة مواضيع، لكنه لم يتطرق لجرائم القتل في أمازون.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس