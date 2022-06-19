شاهد: الرئيس البرازيلي يقود موكب دراجات نارية في ولاية شهدت مقتل صحفي ومرشد من السكان الأصليين

قاد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو السبت موكب دراجات نارية في شوارع ماناوس، عاصمة أمازوناس، الولاية التي قُتل فيها الصحفي البريطاني دوم فيليبس والخبير البرازيلي من السكان الأصليين برونو بيريرا. وتوجه بولسونارو على متن دراجة نارية إلى ماناوس للمشاركة في حدثين مسيحيين إنجيليين. تحدث بولسونارو في كلا الحدثين إلى الجموع وتناول عدة مواضيع، لكنه لم يتطرق لجرائم القتل في أمازون.