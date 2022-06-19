الصين تعلن عن حكومة الزعيم الجديد لهونغ كونغ

كشفت الصين الأحد عن قائمة المسؤولين بحكومة هونغ كونغ في الإدارة الجديدة للزعيم المقبل جون لي، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في الأول من يوليو - تموز عندما تحتفل المدينة بمرور 25 عاما على تسلمها من بريطانيا.

أظهرت قوائم أصدرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وحكومة هونغ كونغ احتفاظ وزير المالية بول تشان بمنصبه في حين حل بول لام محل تريزا تشينغ في منصب وزير العدل وسيصبح أريك تشان السكرتير الأول الجديد أو المسؤول الثاني.

وذكرت بعض وسائل الإعلام في هونغ كونغ أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم أداء جون لي اليمين، ولكن لم يتم التأكد من حضور أي من كبار قادة البر الرئيسي.

هونغ كونغ، إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية (إلى جانب منطقة مكاو). تقع هونغ كونغ على ساحل الصين الجنوبي، ما بين بحر الصين الجنوبي ودلتا نهر اللؤلؤة. يبلغ عدد سكان هونغ كونغ نحو سبعة ملايين نسمة، وهي تضم بذلك إحدى أكبر الكثافات السكّانية في العالم.