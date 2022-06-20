وزارة الدفاع : مقتل 13 في هجوم استهدف حافلة في الرقة السورية

قالت وزارة الدفاع السورية إن هجوما استهدف حافلة في شمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين أسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية.

وجاء في بيان الوزارة أن 11 عسكريا من القوات الحكومية ومدنيين اثنين قتلوا فيما قال البيان إنه هجوم إرهابي على حافلة مدنية كما أصيب ثلاثة جنود آخرون.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الهجوم وقع في منطقة جبل البشري بمحافظة الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الكمين نفذته الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية التي تنفذ هجمات كر وفر في صحراء البلاد.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقسم الصراع المستمر في سوريا منذ 11 عاما البلاد إلى مناطق واقعة تحت سيطرة مجموعات مختلفة فيما تسيطر القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفين معها على معظم الأراضي.

ويسيطر مقاتلون من المعارضة تدعمهم تركيا وجماعات متشددة على مساحة من الأراضي في الشمال الغربي فيما تسيطر القوات التي يقودها الأكراد بدعم من الولايات المتحدة على الشمال الشرقي.

ووقع واحد من أكثر الكمائن دموية في ديسمبر كانون الأول 2020 حين لقي 28 شخصا حتفهم في هجوم على طريق سريع رئيسي بمحافظة دير الزور بشرق البلاد.