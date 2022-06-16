التحالف الدولي يعلن اعتقال "أحد كبار قادة" تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه اعتقل قائدا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال عملية نفذها في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وينفذ التحالف مداهمات وضربات تستهدف أفرادا في جماعات متشددة ظلت تنفذ هجمات منذ هزيمتها في مضمار القتال قبل ثلاثة أعوام.

وقال البيان "وفقا للتقديرات الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، وأضاف أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات.

ولم يذكر التحالف المكان الذي نفذ فيه العملية يوم الخميس.

وقال متحدث باسم قوات معارضة سورية مدعومة من تركيا لرويترز في وقت سابق يوم الخميس إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت مداهمة بطائرة هليكوبتر في قرية الحميرة جنوبي الحدود التركية هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لرويترز "حتى الآن ما زال الوضع غامض". وأضاف أن طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت في العملية.

وقال إن هذه أول عملية إنزال أمريكية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

ويشمل الجيش الوطني السوري الجماعات التي حاربت قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية التي استمرت 11 عاما.

وذكر مصدر على صلة بقوات المعارضة في المنطقة أن اشتباكات اندلعت أثناء العملية.

ونفذت قوات خاصة أمريكية مداهمة بطائرة هليكوبتر في فبراير شباط في محافظة إدلب في منطقة خاضعة لجماعة هيئة تحرير الشام المتشددة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقاد القرشي التنظيم منذ مقتل مؤسسه أبو بكر البغدادي الذي فجر نفسه أثناء مداهمة أمريكية في 2019.