زيلينسكي يتوقع زيادة الضغط العسكري الروسي مع اقتراب قمة بروكسل بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد

زيلينسكي يتوقع زيادة الضغط العسكري الروسي مع اقتراب قمة بروكسل بشأن انضمام أوكرانيا للاتحادمحادثة
توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرق البلاد.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو مساء الأحد "علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع.. نحن نستعد. نحن جاهزون".
كانت أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير شباط. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح.
وفي تقييم قاتم للوضع، حذّر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أنّ الحرب قد تستمرّ "سنوات"، حاضًّا الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.
يوميات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه الـ 116
لاعبة روسية تُغَيّر جنسيتها من أجل المشاركة في بطولة ويمبلدون
وجدت لاعبة روسية طريقة للتحايل على الحظر المفروض من قبل بطولة ويمبلدون لكرة المضرب على الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا، وذلك بتغيير جنسيتها لتصبح جورجية وفق تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.
وبات بإمكان ناتيلا دزالاميدزه، متخصّصة فئة الزوجي البالغة من العمر 29 عاماً والمصنفة 44 عالمياً، المشاركة مع الصربية ألكسندرا كرونيتش في زوجي السيدات حين تنطلق ثالث البطولات الكبرى في 27 حزيران/يونيو الحالي.
وقرّر نادي عموم إنكلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون، في نيسان/أبريل حظر مشاركة الروس والبيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعني غياب لاعبين ولاعبات كبار على رأسهم دانييل مدفيديف المصنف أول عالمياً ومواطنه أندري روبليف والبيلاروسية أرينا سابالينكا ومواطنتها فيكتوريا أزارنكا.
لكن متحدثاً باسم نادي عموم إنكلترا قال لصحيفة "تايمز" إن منظمي البطولة الإنكليزية كانوا عاجزين عن التدخل في تغيير جنسية دزالاميدزه، لأنها مسألة مرتبطة بصلاحيات رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) والاتحاد الدولي لكرة المضرب (أي تي أف)، وأن اللاعبة استوفت شروط القبول.
وقال المتحدث "جنسية اللاعب التي يتم تعريفها استناداً الى العلم الذي يلعب تحته في الأحداث الاحترافية، هي عملية متفق عليها تحكمها الدورات (أي رابطتي المحترفين والمحترفات) والاتحاد الدولي لكرة المضرب".
ولم تكن رابطتا "أيه تي بي" و"دبليو تي أيه" راضيتين على قرار ويمبلدون بحظر الروس والبيلاروس، وردت في أيار/مايو بتعليق توزيع نقاط التصنيف في البطولة.
واعتبرت رابطة المحترفين أن قرار البطولة الإنكليزية "غير عادل"، فيما رأته رابطة المحترفات بأنه "شكلٌ من أشكال التمييز"، معربةً عن "خيبة أمل كبيرة".
وردّ منظّمو البطولة الإنكليزية على هذه القرارات "غير المتناسبة" التي اتخذتها الرابطتان، معربين في بيان عن "خيبة أمل عميقة". واعتبر نادي عموم إنكلترا أن تجريد البطولة من نقاط التصنيف "غير متناسب مع سياق الظروف الاستثنائية والحادة لهذا الوضع".
وخلافاً لويمبلدون، قرّر منظمو بطولة الولايات المتحدة السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة لكن تحت علم محايد، ما سيمنح لمدفيديف فرصة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
أمد الحرب قد يستمر سنوات
كتب المحللون في معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في ملاحظة أن "القوات الروسية ستكون قادرة على الأرجح على الاستيلاء على سيفيرودونيتسك في الأسابيع المقبلة ولكن على حساب حشد معظم قواتها المتاحة في هذه المنطقة الصغيرة.
ونقلت صحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية عن الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات، وحث الحكومات الغربية على مواصلة إرسال أحدث الأسلحة إلى القوات الأوكرانية.
ونقل عن ستولتنبرج قوله "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات. علينا ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا".
وتقول روسيا إنها أطلقت ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح جارتها وحماية الناطقين بالروسية هناك من القوميين الخطرين. وترفض كييف وحلفاؤها ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها للحرب.
وقال التقييم العسكري البريطاني إن الوحدات القتالية الأوكرانية والروسية في دونباس تعاني على الأرجح من "تقلب" معنوياتها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر "من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد عانت من عمليات فرار في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك، لا تزال الروح المعنوية (للقوات) الروسية مضطربة للغاية. هناك حالات من رفض وحدات روسية بالكامل الأوامر ولا تزال هناك أزمات بين ضباط وجنودهم".
الوضع في الميدان
وفي ساحة المعركة، تحاول القوات الروسية بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل الغزو في 24 فبراير شباط.
وتعد مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية أحد الأهداف الرئيسية لهجوم موسكو في شرق أوكرانيا. وقالت روسيا يوم الأحد إنها استولت على قرية ميتيولكين الواقعة على الأطراف، وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس أن العديد من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا هناك. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا حققت "نجاحا جزئيا" في المنطقة.
وقال حاكم لوجانسك سيرهي جايداي للتلفزيون الأوكراني إن هجوما روسيا على توشكيفكا على بعد 35 كيلومترا جنوبي سيفيرودونيتسك حقق أيضا "درجة من النجاح".
وفي سيفيرودونيتسك نفسها، وهي مدينة كان عدد سكانها 100 ألف قبل الحرب، قال جايداي إن روسيا تسيطر على "الجزء الرئيسي" ولكن ليس على البلدة بأكملها بعد قتال عنيف. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الروايات الواردة عن ساحة القتال.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد إن روسيا وأوكرانيا واصلتا القصف العنيف حول سيفيرودونيتسك "دون تغيير يذكر على خط المواجهة".
وقال جايداي إنه في ليسيتشانسك التي تقع على الجانب الآخر من النهر قبالة سيفيرودونيتسك، أدى القصف الروسي إلى تدمير أبنية سكنية ومنازل خاصة. وأضاف أن "الناس يموتون في الشوارع وفي الملاجئ".
وقال إنه تم إجلاء 19 شخصا يوم الأحد. وتابع "تمكنا من جلب المساعدات الإنسانية وإجلاء الناس بأفضل ما نستطيع".
رئيس أوكرانيا يتوقع أن تكثف روسيا هجماتها مع قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع
توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرق البلاد.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو مساء الأحد "علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع.. نحن نستعد. نحن جاهزون".
تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير شباط. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح.
وسيبحث زعماء الاتحاد المؤلف من 27 دولة الطلب في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن يوافقوا على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء. وقد تستغرق العملية سنوات عديدة قبل اكتمالها.
ويتعارض احتضان الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع أحد أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلنة عندما أمر قواته بدخول أوكرانيا والمتمثلة في إبقاء الجار الجنوبي لموسكو خارج دائرة نفوذ الغرب.