زيلينسكي يتوقع زيادة الضغط العسكري الروسي مع اقتراب قمة بروكسل بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى التكتل بينما تواصل موسكو حملتها للسيطرة على شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو مساء الأحد "علينا أن نتوقع أن تكثف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع.. نحن نستعد. نحن جاهزون".

كانت أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير شباط. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بأن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح.

وفي تقييم قاتم للوضع، حذّر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أنّ الحرب قد تستمرّ "سنوات"، حاضًّا الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.

يوميات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه الـ 116