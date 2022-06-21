شاهد: مواجهة بين البحرية الأمريكية وسفن الحرس الثوري الإيراني قبالة مضيق هرمز

أكدت البحرية الأمريكية وقوع قواتها في مواجهة متوترة مع الحرس الثوري الإيراني، شبه العسكري، في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية في الشرق الأوسط إن ثلاث سفن تابعة للحرس قامت بمواجهة "غير آمنة وغير مهنية" خلال عبور حاملة الطائرات "يو إس إس سيروكو" و"يو إس إن إس" مقاطعة تشوكتاو يوم الاثنين عبر المضيق، المصب الضيق للخليج.

وقالت البحرية الأمريكية إن قاربا من بين ثلاثة قوارب سريعة للحرس الثوري واجه "سيروكو" قبيل تغيير مساره.

وأضافت أن السفينة قامت بإطلاق شعلة تحذير أثناء المواجهة أيضا. وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته البحرية المواجهة.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث، الذي وقع في المضيق، والذي يمر عبره خُمس إجمالي تجارة النفط. ويتزامن ذلك مع الوقت الذي لا تزال فيه التوترات على أوجها في المنطقة حيث لا يزال الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية يُراوح مكانه مع تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق.

وفي غضون ذلك، يقوم برنامج طهران النووي بتخصيب اليورانيوم في أقرب مستوياته حتى الآن في مستوى صنع الأسلحة، حيث أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تصعد من وتيرة تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-6" في موقع فوردو تحت الأرض والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

وهذه هي أحدث خطوة ضمن خطوات عديدة كانت إيران هددت باتخاذها منذ فترة طويلة لكنها أحجمت عن تنفيذها إلى أن أيدت 30 من 35 دولة عضوا في مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار هذا الشهر ينتقد طهران لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع لم تعلن عنها.