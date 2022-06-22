ناشط سعودي يتمنى عودة نتنياهو من أجل التطبيع مع المملكة وإعلامي إسرائيلي يرد عليه

نشر الناشط السعودي محمد سعود مقطع فيديو على حسابه في تويتر يهنئ فيه الإسرائيليين بسقوط حكومة نفتالي بينيت كما عبر عن تمنياته بقدوم حكومة جديدة برئاسة نتنياهو تطبع علاقاتها مع المملكة السعودية.

وأرفق سعود مقطع الفيديو بتغريدة كتبها بالعبرية جاء فيها "أهنئ كل من عمل للإطاحة بالحكومة، الآن نحن بحاجة إلى حكومة وطنية تصنع السلام مع المملكة العربية السعودية".

وكما رحب الناشط السعودي بقدوم الإسرائيليين إلى بيته قائلا "جميع المواطنين الإسرائيليين مدعوون إلى منزلي، أنا أحبكم كثيرًا".

وتفاعل الإعلامي الإسرائيلي مع إيدي كوهين مع تغريدة محمد سعود حيث قام بإعادة نشرها وكتب معلقا " ناشط سعودي يشمت من سقوط حكومة بينيت ويتمنى رجوع نتنياهو".

وأضاف كوهين "إذا أنا كتبت أشياء من هذا النوع عن النظام السعودي سيزعل )سيغضب( جميع السعوديين ويقولون تدخل صهيوني بسياسات المملكة والخ".

وسبق للناشط السعودي نشر تغريدات موالية لإسرائيل، وأثار سعود الجدل قبل سنتين عندما نشر مقطع فيديو يغني فيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.