بايدن: أمن إسرائيل القومي سبب رئيسي في زيارتي إلى السعودية

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة السخط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشار إلى أن أمن إسرائيل القومي هو أحد أسباب زيارته المقررة في منتصف شهر يونيو إلى السعودية.

أجاب بايدن ردا على ما إذا كان ينتظر التزامات من السعودية وعما اذا كان النفط هو سبب هذه الزيارة، أكد الرئيس الأمريكي أن رحلته لا ترتبط بمحاولات للحد من أسعار النفط التي تجاوزت 5 دولارات للغالون في الولايات المتحدة.

وقال بايدن قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسة، إن الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارته إلى المملكة "التزامات السعوديين ليس لها أي علاقة بالطاقة. بل يصادف أن يكون هناك اجتماع كبير سيعقد في المملكة العربية السعودية. هذا هو سبب ذهابي. والأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل". وأضاف أن الأمر يتعلق بقضايا أكبر بكثير من الارتباط بقطاع الطاقة".

وتداول الكثيرون هذا التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه البعض بالـ "مستفز".

وفي تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على تويتر، أرفق فهد الغفيلي وهو باحث وناشط مهتم في شؤون الخليج السياسية، سعودي الجنسية تصريح بايدن بالجملة التالية "بايدن يؤكد أن ذهابه لـ السعودية ليس من أجل النفط، بل لأجل الأمن القومي لـ "إسرائيل"!!!"، وأنهى جملته بثلاث علامات تعجب ...

وذكر مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن بايدن سيتوجه برحلة مباشرة من اسرائيل إلى السعودية، ما سيشكل سابقة لرئيس أمريكي، خلال زيارة الى المنطقة يقوم بها في منتصف تموز/يوليو.

وقال المسؤول إن "الرئيس سيقوم برحلة مباشرة من اسرائيل الى جدة بالسعودية" خلال زيارته الى المنطقة من 13 الى 16 تموز/يوليو. وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي برحلة مباشرة من اسرائيل الى دولة عربية لا تعترف بالدولة العبرية.

وأضاف أن بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال هذه الزيارة، رغم أن أجهزة الاستخبارات في واشنطن اتّهمت الأخير بإصدار أمر قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول "يمكننا أن نتوقع أن الرئيس سيقابل ولي العهد".