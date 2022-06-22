بوتين يحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية.. وزيلينسكي يقول إن الوضع العسكري في لوغانسك صعب للغاية

قالت السلطات الروسية إنها تشتبه في أن هجوما بطائرة مسيرة هو سبب حريق اندلع الأربعاء في مصفاة للنفط في منطقة روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف على تطبيق تلغرام "حسب واحدة من الروايات، نجم الحريق عن هجوم بطائرة بدون طيار على المنشآت الفنية للمصنع"، مشيرا إلى أنه "عثر على قطع عائدة لطائرتين مسيرتين في منطقة" المصفاة.

إلى ذلك قال أوليج سينيجوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية في منشور على الإنترنت إن 15 مدنيا على الأقل قُتلوا جراء قصف روسي على المنطقة يوم الثلاثاء.

وبعد أسابيع من الهدوء النسبي، كثف الروس قصفهم للمنطقة. وقال سينيجوبوف إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في خاركيف وما حولها، كما قُتل ستة في تشوجيف، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرقي خاركيف، بينما لقي ثلاثة حتفهم في زولوتشيف، على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة

يوميات الغزو الروسي على أوكرانيا في أسبوعه السابع عشر