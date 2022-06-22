بوتين يحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية.. وزيلينسكي يقول إن الوضع العسكري في لوغانسك صعب للغاية

بوتين يحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية.. وزيلينسكي يقول إن الوضع العسكري في لوغانسك صعب للغايةمحادثة
قالت السلطات الروسية إنها تشتبه في أن هجوما بطائرة مسيرة هو سبب حريق اندلع الأربعاء في مصفاة للنفط في منطقة روسية على الحدود مع أوكرانيا.
وقال حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف على تطبيق تلغرام "حسب واحدة من الروايات، نجم الحريق عن هجوم بطائرة بدون طيار على المنشآت الفنية للمصنع"، مشيرا إلى أنه "عثر على قطع عائدة لطائرتين مسيرتين في منطقة" المصفاة.
إلى ذلك قال أوليج سينيجوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية في منشور على الإنترنت إن 15 مدنيا على الأقل قُتلوا جراء قصف روسي على المنطقة يوم الثلاثاء.
وبعد أسابيع من الهدوء النسبي، كثف الروس قصفهم للمنطقة. وقال سينيجوبوف إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في خاركيف وما حولها، كما قُتل ستة في تشوجيف، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب شرقي خاركيف، بينما لقي ثلاثة حتفهم في زولوتشيف، على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة
يوميات الغزو الروسي على أوكرانيا في أسبوعه السابع عشر
وكالة: اشتعال حريق بمنشأة نفطية روسية بعد تحليق طائرتين مسيرتين أوكرانيتين
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر لم تسمه من السلطة المحلية قوله إن حريقا شب في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية في منطقة روستوف بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة.
وقال المصدر للوكالة "إحداهما اصطدمت بوحدة نقل حراري وبدأ الحريق بعد ذلك. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة".
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية إن الحريق تم إخماده.
اشتداد حدة المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني في مناطق شرق أوكرانيا
تشبثت القوات الأوكرانية والروسية بمواقعها في ساحات القتال بشرق أوكرانيا يوم الأربعاء، وهو يوم إحياء ذكرى غزو زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر للاتحاد السوفيتي عام 1941.
ومالت كفة القتال في الحرب المستمرة منذ أشهر لصالح روسيا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تفوقها الهائل في قوة نيران المدفعية، وهي حقيقة اعترف بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وقال "يعزز الجيش الأوكراني دفاعاته في منطقة لوجانسك بفضل المناورات التكتيكية.. هذه حقا أصعب بقعة. المحتلون يضغطون بقوة أيضا في اتجاه دونيتسك".
تُعرف مقاطعتا لوجانسك ودونيتسك معا باسم منطقة دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية منذ عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وقال زيلينسكي "وبنفس القدر من الفعالية التي نناضل بها من أجل اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا إيجابيا بشأن حصول أوكرانيا على وضع مرشح، فإننا نكافح أيضا كل يوم من أجل أسلحة حديثة لبلدنا. نحن لا نتوانى ليوم واحد". وحث الدول الداعمة لبلاده على تسريع تسليم السلاح.
وفي قرار رمزي، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن تصبح أوكرانيا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
ويقول محللون عسكريون إن فشل روسيا في تحقيق تقدم كبير حتى الآن منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط يعني أن الوقت في صالح الأوكرانيين.
وكتب اللفتنانت جنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلنج، القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا على تويتر يقول "إنها مباراة ملاكمة في الوزن الثقيل. فخلال قتال على مدى شهرين، لم يسقط طرف بالضربة القاضية حتى الآن. ستأتي (الضربة القاضية)، مع زيادة استنزاف القوات الروسية".
إستونيا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك مجالها الجوي
استدعت إستونيا السفير الروسي يوم الثلاثاء للاحتجاج على انتهاك "خطير للغاية" لمجالها الجوي من جانب طائرة هليكوبتر روسية، وهي المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي تستدعي فيها مبعوث موسكو.
كما عبرت عن تضامنها مع جارتها ليتوانيا، التي تقول موسكو إنها ستواجه عواقب بسبب منعها عبور بعض البضائع إلى جيب كالينينجراد الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الإستونية إن الطائرة الهليكوبتر حلقت فوق منطقة في الجنوب الشرقي دون إذن في 18 يونيو حزيران.
وأضافت في بيان "تعتبر إستونيا هذا الحادث خطيرا ومؤسفا للغاية، ويؤدي بلا شك إلى زيادة التوتر، وهو غير مقبول على الإطلاق"، مكررة الدعوة إلى القوات الروسية لمغادرة أوكرانيا.
وأضافت أنه "يتعين على روسيا أن تتوقف عن تهديد جيرانها وأن تدرك أن ثمن العدوان الذي شنته على أوكرانيا باهظ بالفعل".
كانت إستونيا قد احتجت لدى المبعوث الروسي يوم العاشر من يونيو حزيران على مدح الرئيس فلاديمير بوتين لحاكم روسي في القرن الثامن عشر كان قد استولى على مدينة أصبحت الآن إستونية
الرئيس الأوكراني: الوضع العسكري في منطقة لوجانسك صعب للغاية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن الوضع العسكري في منطقة لوجانسك بشرق البلاد صعب للغاية، مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية.
وقال زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو "هذه حقا أصعب نقطة. المحتلون يضغطون بكل قوة".
أسعار النفط ترتفع بدعم من طلب قوي وشح في المعروض
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بدعم من زيادة في الطلب على الوقود في الصيف مع بقاء شح في الإمدادات بسبب العقوبات على نفط روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز مرتفعة 1.09 دولار، أو واحد بالمئة، إلى 110.65 دولار للبرميل. وصعدت عقود أغسطس آب الأكثر نشاطا 1.53 دولار إلى 109.52 دولار.
وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في ثمانية أسابيع للخام الأمريكي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.
واستمدت الأسعار دعما عندما تكهن وارن وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل بأن يستمر شح المعروض في سوق النفط لثلاثة إلى خمسة أعوام.
وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر متأخرة يوما بسبب عطلة عامة. وستصدر البيانات من معهد البترول الأمريكي غدا الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة يوم الخميس. ويتوقع محللون أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام والبنزين.
وطلب البيت الأبيض من رؤساء ست شركات نفطية الاجتماع يوم الخميس لماقشة سبل خفض أسعار الطاقة المرتفعة.
القوات الروسية تسيطر على مناطق أخرى في لوجانسك بأوكرانيا
قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك وهيئة الأركان العامة الأوكرانية يوم الثلاثاء إن القوات الروسية سيطرت على عدة مناطق بالقرب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في لوجانسك.
وقال جايداي للتلفزيون الأوكراني إن القوات الروسية سيطرت على بلدة توشكيفكا جنوبي سيفيرودونيتسك، مؤكدا صحة تقارير سابقة.
وأضاف "للأسف، دفع العدو بكميات هائلة من الأسلحة والجنود وسيطر على توشكيفكا".
وكانت قوات انفصالية مدعومة من روسيا في أوكرانيا أعلنت يوم الاثنين سيطرتها على توشكيفكا.
وتخوض القوات الروسية والأوكرانية معركة منذ أسابيع للسيطرة على سيفيرودونيتسك.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إن القوات الروسية استولت أيضا على منطقتي بيدليسني وميرنا دولينا، جنوبي ليسيتشانسك.
وقال جايداي إن الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن ليسيتشانسك يتعرضون لقصف مكثف بالمدفعية الروسية الثقيلة لكنهم ما زالوا صامدين.