شاهد: قافلة الحجاج الفلسطينيين الأولى تغادر إلى السعودية

غادرت القافلة الأولى من الحجاج الفلسطينيين الحدود الفلسطينية الأردنية الخميس في طريقها إلى المملكة العربية السعودية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وقال حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية إن عدد الحجاج الفلسطينيين "تقريبا 45 بالمئة من الأعداد السابقة وعددهم 2900 تقريبا، منهم في الضفة الغربية 1853 والباقي من المحافظات الجنوبية في قطاع غزة". وأضاف في تصريحات لتلفزيون رويترز في أريحا خلال وداعه لهم "اليوم القافلة الأولى وغدا إن شاء الله سيكتمل العدد في القافلة الثانية. واليوم سيخرج إن شاء الله 900 وغدا استكمال العدد المتبقي من الحجيج. كما ترى الإعداد والاستعداد على أتم وجه".

وأوضح البكري "واليوم نعود مرة أخرى بعد عامين من الانقطاع. نأمل أن يبقى هذا الحج متواصلا في الأعوام القادمة".

يحتاج الفلسطينيون من الضفة الغربية للمرور عبر الأردن للوصول إلى المملكة العربية السعودية سواء كان ذلك عبر المواصلات البرية أو عبر الطيران.

وقال محمد العلامي (69 عاما) وهو من بيت أمر بالخليل وكان ضمن قافلة الحجاج الأولى لرويترز "أشعر بالسعادة لأنه ربنا سبحانه وتعالي مكننا من أداء هذه الفريضة والمناسك". وأضاف "هذا الحج مميز لأنه الأعداد قليلة وما في اكتظاظ في الباصات (الحافلات)".

أعلنت السعودية عن استئناف الحج لهذا العام من خارج المملكة بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.