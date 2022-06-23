شاهد: حرائق الغابات تجتاح جنوب غرب تركيا

يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في جنوب غرب تركيا باستخدام الوسائل من البر والجو الخميس في الوقت الذي تبددت فيه الآمال في احتوائها بعد اتساع رقعتها مرة أخرى بفعل ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح يوم الأربعاء.

وأثارت مشاهد الغابات المحترقة قرب منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه مخاوف من تكرار ما حدث في العام الماضي عندما دمرت الحرائق عشرات الآلاف من الأفدنة في أنحاء المنطقة.

وأظهر مقطع صورته رويترز سحب الدخان وهي تتصاعد من التلال وعربات مجهزة بمدافع المياه التي تستخدمها الشرطة لمساعدة رجال الإطفاء مع انتشار الحريق عبر الغابات في المنطقة التي تكاد تخلو من السكان.

وقال وحيد كيريشتشي وزير الغابات إنه يأمل في حدوث تطورات إيجابية بحلول المساء. وأضاف أنه تم إجلاء 274 شخصا كتدبير احترازي، في حين يعمل قرابة 2600 شخص لاحتواء الحريق.

لم يتضح حتى الآن سبب الحريق الذي بدأ في الثامنة من مساء الثلاثاء (17:00 بتوقيت غرينتش). وتحاول 45 طائرة هليكوبتر و12 طائرة يوم الخميس إخماد الحريق بالمياه.