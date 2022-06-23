شاهد: سباحة أمريكية تفقد الوعي أثناء المسابقة ومدربتها تقفز في الماء لإنقاذها

‬‬واجهت السباحة الأمريكية أنيتا ألفاريز خطر الغرق عندما فقدت وعيها في الحوض في بطولة العالم المقامة في العاصمة المجرية بودابست يوم الأربعاء، قبل أن تتدخل مدربتها أندريا فوينتيس في الوقت المناسب لإنقاذها.

وقفزت المدربة الإسبانية فوينتيس التي سبق لها الفوز بأربع ميداليات أولمبية في السباحة التوقيعية في الماء، عندما رأت ألفاريز وهي تغوص إلى قاع الحوض بعد المشاركة في منافسة فردية في السباحة التوقيعية.

وتلقت ألفاريز الإسعافات الأولية بعد إخراجها من الحوض قبل نقلها لتلقي المزيد من الرعاية الصحية.وسبق للمدربة فوينتيس إنقاذ ألفاريز من الغرق خلال الاستعداد لأولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي أيضا.

ونقلت صحيفة ماركة الرياضية الإسبانية عن فوينتيس قولها يوم الأربعاء "أنيتا أفضل كثيرا. هي في أفضل حال فعليا. شعرت بالخوف."قفزت إلى الماء لعدم تدخل أي جانب آخر. شعرت بقليل من الخوف لأنها لم تكن تتنفس لكنها الآن على ما يرام. تحتاج للراحة".

وفي بيان للمنتخب الأمريكي للسباحة التوقيعية عبر إنستجرام قالت فوينتيس إن الأطباء سيقررون يوم الخميس في أمر مشاركة ألفاريز (25 عاما) في منافسة الفرق المقررة غدا الجمعة بعد تقييم حالتها.